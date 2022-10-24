Филиппинский стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка» привлек $16 млн

Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка», которые уволились в 2022 году, привлек $16 млн в рамках первого раунда от инвесторов из ОАЭ, Европы и Филиппин.
Выходцы из «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков, Павел Федоров и Раффи Монтемайор запустили на Филиппинах собственных финтех-стартап. По информации созданной ими компании Fintech Holdings Ltd., полученные в рамках раунда А средства, будут направлены на покупку местного банка и запуск финансовых услуг.
Стартап будет работать в Юго-Восточной Азии, а Филиппины станут первым рынком. Сейчас проект состоит из 30 человек, в компании планируют расширение штата.
«В знак нашей приверженности развитию местной технологической экосистемы мы планируем инвестировать 10 миллионов филиппинских песо из доходов от раунда в развитие и адаптацию филиппинских технических талантов», — сказал сооснователь и руководитель бизнеса на Филиппинах Раффи Монтемайор, его слова приводятся на сайте компании.
Отмечается, что основным инвестором выступает венчурная платформа DisruptAD, созданная фондом ADQ. Также финансирование предоставили европейский инвестор и группа инвесторов из Филиппин.
В апреле «Интеррос» Владимира Потанина купил долю в 35% у семьи основателя TCS Group Олега Тинькова.
Георгий Чесаков, возглавлявший совет директоров «Тинькофф Банка», уволился в мае, вскоре после смены владельца кредитной организации. Павел Федоров и Раффи Монтемайор также покинули свои посты во втором квартале 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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