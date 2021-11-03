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Стартап ZipCharge представил переносную зарядку для электрокаров

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Компания ZipCharge представила портативную переносную зарядку для электромобилей. Внешне это небольшой кейс, напоминающий чемодан, у него есть и колесики, и выдвижная ручка.

Стартап ZipCharge представил переносную зарядку для электрокаров

Устройство ZipCharge Go поступит в продажу в 2022 году, сообщили в компани. Весит девайс порядка 23 км. Зарядка будет предлагаться в двух вариантах энерговооруженности: 4 и 8 кВтч. В первом случае подзарядки хватит на 19-32 км хода. С более мощным устройством машина сможет проехать лишние 40-65 км, потратив на «дозаправку» порядка часа. 

Стартап ZipCharge представил переносную зарядку для электрокаров Зарядка легко помещается в багажнике

Зарядка помещается в багажнике 

ZipCharge Go сможет не только накапливать энергию для подзарядки электромобиля, но и при необходимости отдавать ее обратно в сеть в пиковые часы. Кроме того, устройство можно контролировать через 2G/4G сеть, например, задавая расписание зарядки/разрядки. Для этого используется фирменное мобильное приложение ZipCharge.

Встроенная поддержка 4G позволяет осуществлять удаленный мониторинг и планирование зарядки

Встроенная поддержка 4G позволяет осуществлять удаленный мониторинг и планирование зарядки

Программное обеспечение будет обновляться «по воздуху» с выходом новых версий софта от производителя. Цена на ZipCharge Go пока не объявлена, но уже известна сумма месячной аренды устройства – $67, на наши деньги это менее 5 тыс. рублей.

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Фото: ZipCharge

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