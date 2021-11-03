Стартап ZipCharge представил переносную зарядку для электрокаров

Компания ZipCharge представила портативную переносную зарядку для электромобилей. Внешне это небольшой кейс, напоминающий чемодан, у него есть и колесики, и выдвижная ручка.

Устройство ZipCharge Go поступит в продажу в 2022 году, сообщили в компани. Весит девайс порядка 23 км. Зарядка будет предлагаться в двух вариантах энерговооруженности: 4 и 8 кВтч. В первом случае подзарядки хватит на 19-32 км хода. С более мощным устройством машина сможет проехать лишние 40-65 км, потратив на «дозаправку» порядка часа.

Зарядка помещается в багажнике

ZipCharge Go сможет не только накапливать энергию для подзарядки электромобиля, но и при необходимости отдавать ее обратно в сеть в пиковые часы. Кроме того, устройство можно контролировать через 2G/4G сеть, например, задавая расписание зарядки/разрядки. Для этого используется фирменное мобильное приложение ZipCharge.

Встроенная поддержка 4G позволяет осуществлять удаленный мониторинг и планирование зарядки

Программное обеспечение будет обновляться «по воздуху» с выходом новых версий софта от производителя. Цена на ZipCharge Go пока не объявлена, но уже известна сумма месячной аренды устройства – $67, на наши деньги это менее 5 тыс. рублей.

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Фото: ZipCharge