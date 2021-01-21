«ИТ-парк» отберет стартапы в бизнес-инкубатор

13-14 февраля в «ИТ-парке» в Набережных Челнах пройдет серия публичных презентаций IT-решений. Стартапы, предложившие лучшие из них, станут новыми резидентами бизнес-инкубатора. Для участия в первом этапе отбора необходимо подать заявку до 7 февраля.
Стать потенциальными резидентами «ИТ-парка» могут проекты, которые находятся на этапе:
- идеи и тестирования ценностного предложения;
- тестирования MVP;
- вывода коммерческой версии продукта;
- масштабирования.
Стартапам «ИТ-парка» предоставят:
- оборудованные рабочие места;
- безлимитный доступ в интернет;
- виртуальный сервер;
- юридическое сопровождение и консультации по вопросам развития проекта, налогооблажения, ведения бухгалтерии;
- возможность снимать жилье в IT-доме, где аренда однокомнатной квартиры стоит 7000 рублей/месяц, а двухкомнатной — 10000 рублей/месяц.
Также с 1 января 2021 года IT-компании, работающие в Татарстане и являющиеся резидентами «ИТ-парка», могут претендовать на получение налоговой льготы: ставка по статье «Доход» снижается с 6% до 1%.
По словам действующих резидентов, это преимущество способствует лучшему росту проекта. «5%, которые уходили на налоги, сейчас можно направить на развитие и маркетинг», — поделился Максим Беляков, резидент бизнес-инкубатора, руководитель студии разработки sailet.pro.
Фото наобложке: Photographee.eu/Shutterstock.com
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