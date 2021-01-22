Технопарк «Сколково» приглашает на онлайн-лекцию о стартапах в киберспорте

Ирина Печёрская
26 января в рамках образовательного проекта Технопарка «Сколково» пройдет онлайн-лекция «Киберспорт: от исследований к стартапу». Слушатели узнают, как современные технологии влияют на киберспортивную индустрию.
Технопарк «Сколково» приглашает на онлайн-лекцию о стартапах в киберспортеИрина Печёрская
На лекции расскажут:
- что такое киберспорт и как собирать киберспортивные данные;
- как искусственный интеллект помогает улучшать результативность киберспортсменов;
- как создать киберспортивный стартап;
- какие тренды актуальны на рынке и какие подводные камни есть на пути молодых стартапов.
Лекцию проведет Андрей Сомов, старший преподаватель Сколтеха, заместитель руководителя Центра Компетенций Национальной Технологической Инициативы «Беспроводная Связь и Интернет Вещей», сооснователь киберспортивного стартапа Head Kraken.
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Фото на обложке: Parilov/Shutterstock.com
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