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Технопарк «Сколково» приглашает на онлайн-лекцию о стартапах в киберспорте

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

26 января в рамках образовательного проекта Технопарка «Сколково» пройдет онлайн-лекция «Киберспорт: от исследований к стартапу». Слушатели узнают, как современные технологии влияют на киберспортивную индустрию. 

Технопарк «Сколково» приглашает на онлайн-лекцию о стартапах в киберспорте

На лекции расскажут:

  • что такое киберспорт и как собирать киберспортивные данные;
  • как искусственный интеллект помогает улучшать результативность киберспортсменов;
  • как создать киберспортивный стартап;
  • какие тренды актуальны на рынке и какие подводные камни есть на пути молодых стартапов.

Лекцию проведет Андрей Сомов, старший преподаватель Сколтеха, заместитель руководителя Центра Компетенций Национальной Технологической Инициативы «Беспроводная Связь и Интернет Вещей», сооснователь киберспортивного стартапа Head Kraken.

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Фото на обложке: Parilov/Shutterstock.com

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