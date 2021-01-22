26 января в рамках образовательного проекта Технопарка «Сколково» пройдет онлайн-лекция «Киберспорт: от исследований к стартапу». Слушатели узнают, как современные технологии влияют на киберспортивную индустрию.

Технопарк «Сколково» приглашает на онлайн-лекцию о стартапах в киберспорте