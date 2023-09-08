Стартовал прием заявок на RB Digital Awards 2024

RB.RU начинает прием заявок на RB Digital Awards 2024 — 4-ю ежегодную независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий. Чтобы подать заявку, переходите на страницу премии .

Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. В любой номинации заявку может подать как компания, которая внедрила изменения, так и поставщик технологий.

Редакция принимает заявки до 1 декабря 2023 года. Затем, 11 января 2024 года, на странице премии будет опубликован шорт-лист, отобранный экспертами. Финал премии и церемония награждения состоятся в феврале 2024 года на одной из площадок Москвы.

Лучшие кейсы и лидеры номинированных проектов получат:

Оценку и признание лучших в России экспертов по цифровой трансформации;

Возможность стать частью профессионального сообщества и подтвердить свою экспертность на рынке;

Информационную поддержку на rb.ru.

В составе жюри премии — ведущие эксперты по цифровой трансформации крупных корпораций.



Участник может подать неограниченное количество заявок на номинации:



1. HR и внутренние коммуникации

Кейсы повышения эффективности процессов внутренних коммуникаций и HR с помощью новых технологий — когда компании удалось улучшить какие-либо показатели с помощью цифровых технологий или сервисов.

2. Маркетинг и продажи

Кейсы применения новых технологий в области маркетинга и продаж. Важно показать измеримый результат использования технологии, а не только факт ее внедрения.

3. Корпоративный пилот

Лучший пилот в корпоративном бизнес-акселераторе. Кейсы сотрудничества корпорации и внешнего стартапа.

Важно, что оцениваются кейсы внедрения корпорацией технологии внешнего стартапа, а не внутреннего, и уже должен быть промежуточный или конечный результат сотрудничества. Кейс должен быть реализован в рамках корпоративного акселератора. Податься может как корпорация, так и сам стартап: награждаются оба участника кейса.

4. Цифровые услуги

Кейсы успешной оцифровки услуг и отношений с клиентами — когда компания переводит один или несколько процессов работы с клиентом в цифру и повышает этим их эффективность. Важно показать измеримый результат работы, который отображает «было — стало», — не обязательно рост в продажах.

5. Кибербезопасность

Кейсы в области кибербезопасности — примеры повышения уровня кибербезопасности компаний. Для оценки кейса важно, чтобы он был завершен или достиг промежуточного результата, которым компания может поделиться.

6. Логистика и транспорт

Кейсы повышения эффективности логистических процессов с помощью новых технологий — когда компании удалось улучшить бизнес-показатели путем оцифровки процессов. Результатом может быть измеримое сокращение финансовых или временных затрат и т.д.

7. Промышленность

Кейсы повышения эффективности производственных и промышленных процессов с помощью новых технологий. Важно дать измеримую оценку, как использование технологии или сервиса улучшило конкретные показатели деятельности компании.

8. Операционная деятельность

Кейсы повышения эффективности операционной деятельности с помощью новых технологий.

9. Поставщик года

Номинация для наиболее выдающейся компании-поставщика услуг по цифровой трансформации. На номинацию нельзя подаваться отдельно. Победитель будет выбран из всего лонг-листа премии экспертами RB.RU

К рассмотрению принимаются кейсы, реализованные в период с ноября 2022 по декабрь 2023 гг. как в крупных компаниях, так и в небольших организациях.



После Церемонии награждения мы опубликуем кейсы компаний-победителей(с их согласия). Кейсы компаний победителей 2023 года можно посмотреть здесь.

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