«Стартап-академия Сколково» принимает заявки на обучение в новом потоке

«Стартап-академия Сколково» начала отбор предпринимателей в свою образовательную программу. За четыре месяца основатели технологических проектов создадут бизнес-модель и прототип продукта, получат первые продажи и составят инвестиционную презентацию. Обучение стартует 28 сентября.

По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. Во время прохождения программы участники построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели создадут презентацию своего проекта для инвесторов.

Преподаватели «Стартап-академии»:

Виталий Полехин , президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель клуба инвесторов «Сколково»;

, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель клуба инвесторов «Сколково»; Ольга Гурова , содержательный инженер программы «Сколково Практикум»;

, содержательный инженер программы «Сколково Практикум»; Алекс Найкин , бизнес-консультант и создатель проекта «Новая парадигма результативности»;

, бизнес-консультант и создатель проекта «Новая парадигма результативности»; Гор Нахапетян , председатель совета выпускников бизнес-школы «Сколково»;

, председатель совета выпускников бизнес-школы «Сколково»; Валентина Уралова , управляющий партнер сервис-дизайн-агентства Inex Partners;

, управляющий партнер сервис-дизайн-агентства Inex Partners; Александр Сычев , директор центра обучения Presium Education;

, директор центра обучения Presium Education; Яна Павлова , партнер, директор по развитию креативной лаборатории VOZDUKH Center;

, партнер, директор по развитию креативной лаборатории VOZDUKH Center; Ольга Саначина , режиссер, художественный руководитель перформансов и сооснователь VOZDUKH Center;

, режиссер, художественный руководитель перформансов и сооснователь VOZDUKH Center; Егор Уткин, продюсер, руководитель и сооснователь VOZDUKH Center.



Среди менторов — предприниматели и инвесторы:

Мария Подлеснова , основатель и генеральный директор Rusbase;

, основатель и генеральный директор Rusbase; Кирилл Белов , основатель венчурного фонда Impulse VC;

, основатель венчурного фонда Impulse VC; Антон Козлов , предприниматель, руководитель digital-агентства Black Sun;

, предприниматель, руководитель digital-агентства Black Sun; Евгений Тимко , партнер венчурного фонда Xploration Capital;

, партнер венчурного фонда Xploration Capital; Дмитрий Фирскин , директор по инвестициям AltaIR Capital;

, директор по инвестициям AltaIR Capital; Кирилл Фомичев , управляющий собственник MarketArts, Studio-29, агентства интернет-маркетинга «Точно»;

, управляющий собственник MarketArts, Studio-29, агентства интернет-маркетинга «Точно»; Сергей Стамболцян , генеральный директор 2WiFi, основатель Databox;

, генеральный директор 2WiFi, основатель Databox; Антон Абдухамидов , руководитель проектов по корпоративному развитию в «Яндексе»;

, руководитель проектов по корпоративному развитию в «Яндексе»; Владимир Волошин, маркетолог, управляющий партнер Fight Nights Global.

Если вы никогда не защищали идею перед управляющим партнером инвестиционного фонда, вы не понимаете, как они анализируют идею, на какие метрики смотрят, какие вопросы задают. Чем больше вы общаетесь с профессиональными инвесторами и предпринимателями, у которых получилось построить бизнесы с миллиардными выручками, тем быстрее учитесь оценивать инвестиционную привлекательность собственных идей.



Представьте ситуацию, когда вы можете размышлять над следующим шагом вместе с человеком, который управляет деньгами Абрамовича. Именно такую возможность и дает «Стартап-академия». Дарья Люлькович, исполнительный продюсер «Стартап-академии Сколково»

Узнать подробности и подать заявку на обучение можно на сайте.





Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock