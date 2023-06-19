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Эксперт в области разработки продукта рассказала, почему 90% стартапов умирают в первый год запуска

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

90% стартапов предпосевной стадии умирают. Смертность стартапов после посевного раунда инвестиций — 75%. По словам основательницы маркетингового агентства Sole Евгении Зениц, причина неудач банальна — большинство проектов запускаются без предварительной подготовки.

Эксперт в области разработки продукта рассказала, почему 90% стартапов умирают в первый год запуска

У многих начинающих предпринимателей, по словам эксперта, отсутствует бизнес-план:

  • отсутствует прописанная финансовая модель бизнеса;
  • не проведено исследование конкурентной среды;
  • отсутствует исследование потребительского спроса;
  • не проведен общий анализ рынка с перспективами развития на несколько лет вперед;
  • не прописаны преимущества и недостатки запускаемого продукта;
  • ее продумано позиционирование.

Евгения Зениц также отмечает, что у многих стартапов отсутствует гибкость. «Новый бизнес далеко не всегда идет по плану и чтобы выжить, приходится подстраиваться. Например, компаний выпускает на рынок новый продукт для одной аудитории, а он оказывается не востребован. Тут можно было бы найти либо другую аудиторию для продукта, либо другой регион, в котором его можно продавать. Однако многие этого не делают», — подчеркивает она.

В маркетинге прописано, что при запуске любого нового бизнеса или продукта необходимо следовать концепции 4P:

  • product (продукт) – что вы продаете; 
  • place (место) – где вы это продаете;
  • price (цена) – по какой цене вы это продаете;
  • promotion (продвижение) – как вы позиционируете и продвигаете продукт.

По словам специалиста, не продумав и не исследовав эти 4 пункта, стартап можно не запускать, так как высока вероятность, что он попадет в те самые 92%, которые закрываются в первый же год.

Фото на обложке: Unsplash

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