Эксперт в области разработки продукта рассказала, почему 90% стартапов умирают в первый год запуска

У многих начинающих предпринимателей, по словам эксперта, отсутствует бизнес-план:



отсутствует прописанная финансовая модель бизнеса;

не проведено исследование конкурентной среды;

отсутствует исследование потребительского спроса;

не проведен общий анализ рынка с перспективами развития на несколько лет вперед;

не прописаны преимущества и недостатки запускаемого продукта;

ее продумано позиционирование.

Евгения Зениц также отмечает, что у многих стартапов отсутствует гибкость. «Новый бизнес далеко не всегда идет по плану и чтобы выжить, приходится подстраиваться. Например, компаний выпускает на рынок новый продукт для одной аудитории, а он оказывается не востребован. Тут можно было бы найти либо другую аудиторию для продукта, либо другой регион, в котором его можно продавать. Однако многие этого не делают», — подчеркивает она.

В маркетинге прописано, что при запуске любого нового бизнеса или продукта необходимо следовать концепции 4P:

product (продукт) – что вы продаете;

place (место) – где вы это продаете;

price (цена) – по какой цене вы это продаете;

promotion (продвижение) – как вы позиционируете и продвигаете продукт.

По словам специалиста, не продумав и не исследовав эти 4 пункта, стартап можно не запускать, так как высока вероятность, что он попадет в те самые 92%, которые закрываются в первый же год.

Фото на обложке: Unsplash