Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших стартап-экосистем

Кремниевая долина заняла первое место в рейтинге лучших мест для стартапов по версии Startup Genome. Вторую позицию в текущем году разделили Нью-Йорк и Лондон. Москва входила в список в 2015 году, но сейчас в нем не представлена. Об этом сообщает исследовательская компания Startup Genome.

Кремниевая долина занимает первое место рейтинга уже 8 лет — с начала его составления в 2012 году. Нью-Йорк и Лондон второй год подряд находятся в тройке лидеров.

В первую десятку также вошли Пекин, Бостон, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Шанхай, Сиэтл, Стокгольм. Больше всего лучших мест для развития для стартапов насчитывается в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, на третьем — Канада с тремя городами.

В отчете отмечается рост числа азиатских экосистем в рейтинге. 30% ведущих мест для развития стартапов находятся в этом регионе. Для сравнения, в 2012 году азиатские города составляли 20% списка.

В 2015 году Москва занимала 13 место рейтинга, но сейчас российская столица не представлена в списке.

В этом году в топ-30 впервые вошли Токио (15 место), Сеул (20 место), Шэньчжэнь (22 место), Ханчжоу (28 место), Сан-Паулу (30 место).

В новом рейтинге составители расширили список с 30 участников до 40. Теперь в нем обозначены 10 перспективных экосистем. При решении определенных проблем они могут в ближайшее время войти в топ-30. Это Берн-Женева, Даллас, Майами, Мюнхен, Солт-Лейк-Прово, Копенгаген, Дели, Дублин, Мельбурн, Монреаль.

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