Идет прием заявок на конкурс «Стартап-экспедиция Б8»

Организаторы конкурса «Стартап-экспедиция Б8» ищут стартапы, зрелые технологические компании и команды специалистов с продуктами, которые могут помочь крупному бизнесу. Участники получат поддержку от организаторов, а победители — возможность запустить пилот. Заявки принимаются до 7 октября.

К участию приглашаются стартапы, развивающиеся и зрелые компании, команды ученых и специалистов, у которых есть MVP или полностью готовый продукт.

Выбирать лучшие проекты будут представители крупных компаний — международного агрегатора перевозок inDriver, ПАО «Северсталь» и предприятия из горнорудной отрасли.

Конкурс разделен на треки по темам:

одноранговая (peer-to-peer) экономика — децентрализованная система, в которой покупатель и продавец взаимодействуют без посредника;

машинное зрение, анализ данных и автоматизация процессов.

Участники получат возможность пройти «Акселератор B8», привлечь инвестиции, запустить пилотный проект и другую помощь.

Конкурс «Стартап-экспедиция» организует Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Alones / Shutterstock