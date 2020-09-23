Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Идет прием заявок на конкурс «Стартап-экспедиция Б8»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы конкурса «Стартап-экспедиция Б8» ищут стартапы, зрелые технологические компании и команды специалистов с продуктами, которые могут помочь крупному бизнесу. Участники получат поддержку от организаторов, а победители — возможность запустить пилот. Заявки принимаются до 7 октября.

Идет прием заявок на конкурс «Стартап-экспедиция Б8»

К участию приглашаются стартапы, развивающиеся и зрелые компании, команды ученых и специалистов, у которых есть MVP или полностью готовый продукт.

Выбирать лучшие проекты будут представители крупных компаний — международного агрегатора перевозок inDriver, ПАО «Северсталь» и предприятия из горнорудной отрасли.

Конкурс разделен на треки по темам:

  • одноранговая (peer-to-peer) экономика — децентрализованная система, в которой покупатель и продавец взаимодействуют без посредника;
  • машинное зрение, анализ данных и автоматизация процессов.

Участники получат возможность пройти «Акселератор B8», привлечь инвестиции, запустить пилотный проект и другую помощь.

Конкурс «Стартап-экспедиция» организует Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Alones / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2020

Tech Explorer

25 сентября 2020

Survival Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма