В Москве пройдет конкурс стартапов в сферах логистики, транспорта и электронной коммерции
23 июля пройдет «Стартап-кафе Grill» — конкурс стартапов в сфере электронной коммерции, логистики и транспорта. Победители получат консультации с экспертами и возможность запустить пилот.
Участвовать в конкурсе могут технологические проекты с готовым продуктом, первыми продажами и на стадии проверки гипотез по увеличению потока клиентов или пользователей. Мероприятие подойдет тем, кто хочет доработать свой проект, а также послушать мнение экспертов.
Участников«Стартап-кафе Grill» будут оценивать топ-менеджеры крупных компаний:
- Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group;
- Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda;
- Владимир Григорашенко, директор фонда Guard Capital;
- Эмиль Гафаров, инвестиционный директор фонда Sistema VC;
- Николай Воинов, генеральный директор DPD в России;
- Михаил Малахов, управляющий директор LogLab;
- Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics;
- Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы;
- Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.
Жюри выберет двух победителей, которые месяц будут работать над продуктом со специалистами компании Product Vision, а также получат поддержку от Агентства инноваций Москвы в запуске пилотного проекта.
Мероприятие пройдет в Москве, в Цифровом деловом пространстве, по адресу улица Покровка, 47. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте «Стартап-кафе Grill».
Фото на обложке: Brandable Box/Unsplash
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