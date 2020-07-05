В Москве пройдет конкурс стартапов в сферах логистики, транспорта и электронной коммерции

Участвовать в конкурсе могут технологические проекты с готовым продуктом, первыми продажами и на стадии проверки гипотез по увеличению потока клиентов или пользователей. Мероприятие подойдет тем, кто хочет доработать свой проект, а также послушать мнение экспертов.



Участников«Стартап-кафе Grill» будут оценивать топ-менеджеры крупных компаний:



Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group;

Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda;

Владимир Григорашенко, директор фонда Guard Capital;

Эмиль Гафаров, инвестиционный директор фонда Sistema VC;

Николай Воинов, генеральный директор DPD в России;

Михаил Малахов, управляющий директор LogLab;

Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics;

Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы;

Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Жюри выберет двух победителей, которые месяц будут работать над продуктом со специалистами компании Product Vision, а также получат поддержку от Агентства инноваций Москвы в запуске пилотного проекта.



Мероприятие пройдет в Москве, в Цифровом деловом пространстве, по адресу улица Покровка, 47. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте «Стартап-кафе Grill».





Фото на обложке: Brandable Box/Unsplash