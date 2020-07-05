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В Москве пройдет конкурс стартапов в сферах логистики, транспорта и электронной коммерции

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 июля пройдет «Стартап-кафе Grill» — конкурс стартапов в сфере электронной коммерции, логистики и транспорта. Победители получат консультации с экспертами и возможность запустить пилот.

В Москве пройдет конкурс стартапов в сферах логистики, транспорта и электронной коммерции

Участвовать в конкурсе могут технологические проекты с готовым продуктом, первыми продажами и на стадии проверки гипотез по увеличению потока клиентов или пользователей. Мероприятие подойдет тем, кто хочет доработать свой проект, а также послушать мнение экспертов.

Участников«Стартап-кафе Grill» будут оценивать топ-менеджеры крупных компаний:

  • Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group;
  • Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda;
  • Владимир Григорашенко, директор фонда Guard Capital;
  • Эмиль Гафаров, инвестиционный директор фонда Sistema VC;
  • Николай Воинов, генеральный директор DPD в России;
  • Михаил Малахов, управляющий директор LogLab;
  • Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics;
  • Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы;
  • Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Жюри выберет двух победителей, которые месяц будут работать над продуктом со специалистами компании Product Vision, а также получат поддержку от Агентства инноваций Москвы в запуске пилотного проекта.

Мероприятие пройдет в Москве, в Цифровом деловом пространстве, по адресу улица Покровка, 47. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте «Стартап-кафе Grill».

Фото на обложке: Brandable Box/Unsplash

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