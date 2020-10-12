Открыт набор в образовательную программу для тех, у кого есть только идея стартапа

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил образовательную программу Startup Education. Она призвана помочь начинающим предпринимателям найти единомышленников и превратить идею в готовый бизнес.

Присоединиться к курсу могут те, у кого есть только идея проекта или первые наработки, но нет понимания, куда двигаться дальше. Кроме того, можно придумать идею бизнеса во время обучения, попробовать создать проект с технологиями ВШЭ или присоединиться к готовой команде.

Программа длится восемь недель. За это время учащиеся поработают в группах с менторами и экспертами, выполнят домашние задания, пообщаются друг с другом в чате. Каждый студент получит индивидуальный план работы перед началом обучения.

Во время прохождения программы участники создадут:

«дорожную карту» проекта;

портрет целевой аудитории;

модель юнит-экономики;

маркетинговую стратегию;

презентацию для инвесторов.

Все желающие смогут представить свой проект перед представителями фондов и инвесторами. Также участники получат сертификат о прохождении курса.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы.





Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock