Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Открыт набор в образовательную программу для тех, у кого есть только идея стартапа

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил образовательную программу Startup Education. Она призвана помочь начинающим предпринимателям найти единомышленников и превратить идею в готовый бизнес.

Открыт набор в образовательную программу для тех, у кого есть только идея стартапа

Присоединиться к курсу могут те, у кого есть только идея проекта или первые наработки, но нет понимания, куда двигаться дальше. Кроме того, можно придумать идею бизнеса во время обучения, попробовать создать проект с технологиями ВШЭ или присоединиться к готовой команде.

Программа длится восемь недель. За это время учащиеся поработают в группах с менторами и экспертами, выполнят домашние задания, пообщаются друг с другом в чате. Каждый студент получит индивидуальный план работы перед началом обучения.

Во время прохождения программы участники создадут:

  • «дорожную карту» проекта;
  • портрет целевой аудитории;
  • модель юнит-экономики;
  • маркетинговую стратегию;
  • презентацию для инвесторов.

Все желающие смогут представить свой проект перед представителями фондов и инвесторами. Также участники получат сертификат о прохождении курса.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2020

Акселератов инвестиционного фонда и ISLA для предпринимателей и трекеров Тюменской области

13 октября 2020

Codenrock testing weekend

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

18 октября 2020

Lexus Design Award

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма