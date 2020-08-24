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Эксперты расскажут о возможностях для стартапов в Чили

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27 августа #tceh проведет бесплатный вебинар, во время которого эксперты расскажут об экономике, венчурных фондах и мерах поддержки стартапов в Чили.

Эксперты расскажут о возможностях для стартапов в Чили

Темы вебинара:

  • развитие экономики в странах Латинской Америки;
  • стартап-инфраструктура и венчурные фонды Чили;
  • кейс успешного выхода на чилийский рынок;
  • возможности для российских стартапов.

Спикеры:

  • Сергей Комягин, генеральный директор Anaco Group, независимый эксперт Startup Level Up;
  • Дэвид Фернандес, директор по развитию бизнес-акселератора Start-Up Chile;
  • Кирилл Болгаров, соучредитель чилийской компании Vultur SpA;
  • Марсело Диас Бовен, генеральный партнер WeBoost (Чилийский венчурный фонд).

Мероприятие пройдет в рамках серии вебинаров Startup Level Up, посвященного масштабированию бизнеса за границу. Узнать подробности и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: Juan Pablo Ahumada / Unsplash

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