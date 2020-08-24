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Эксперты расскажут о возможностях для стартапов в Чили
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Евгения Хрисанфова
27 августа #tceh проведет бесплатный вебинар, во время которого эксперты расскажут об экономике, венчурных фондах и мерах поддержки стартапов в Чили.
Эксперты расскажут о возможностях для стартапов в ЧилиЕвгения Хрисанфова
Темы вебинара:
- развитие экономики в странах Латинской Америки;
- стартап-инфраструктура и венчурные фонды Чили;
- кейс успешного выхода на чилийский рынок;
- возможности для российских стартапов.
Спикеры:
- Сергей Комягин, генеральный директор Anaco Group, независимый эксперт Startup Level Up;
- Дэвид Фернандес, директор по развитию бизнес-акселератора Start-Up Chile;
- Кирилл Болгаров, соучредитель чилийской компании Vultur SpA;
- Марсело Диас Бовен, генеральный партнер WeBoost (Чилийский венчурный фонд).
Мероприятие пройдет в рамках серии вебинаров Startup Level Up, посвященного масштабированию бизнеса за границу. Узнать подробности и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: Juan Pablo Ahumada / Unsplash
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