Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на уровне их замысла

Российский венчурный фонд Startup Lab (дочерняя структура фонда «ТилТех Капитал») запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне идей. Об этом сообщают «Ведомости».

Инвестиции нового фонда будут распределяться на трёх этапах совместной работы со стартапом, рассказали представители Startup Lab.

Первый этап — ознакомительный (2-3 месяца). Фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.

Второй этап — выход стартапа на новый рынок. С инвестициями фонда от $50 тысяч до $100 тысяч.

Третий этап — упаковка проекта под привлечение дополнительных инвестиций. С вложениями фонда до $300 тысяч.

Издание опросило экспертов по поводу проекта Startup Lab. Так, бизнес-ангел Александр Румянцев считает, что вложения в проекты на такой ранней стадии самые рискованные, по его данным, более 99% проектов закрываются в первые три года, ничего не заработав.

По мнению инвестиционного директора Российской венчурной компании Алексея Басова, появление новых игроков в сегменте seed-инвестиций поможет сбалансировать предложение капитала на рынке, так как 90% всех инвестиций на российском венчурном рынке пришлось на проекты стадии расширения (в первом полугодии 2020 года).

Предпосевной венчурный фонд с акселерационной программой Startup Lab является дочерней структурой фонда «ТилТех Капитал», среди основателей которого создатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко. Это второй фонд команды Startup Lab, первый был основан в 2018 году и инвестировал около $1 млн в 25 стартапов, среди которых Tizzi, YouTravelMe, Paycon, QB, KidsOut.

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