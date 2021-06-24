Стартап экс-директора по маркетингу Оzon привлек $1 млн инвестиций

Стартап Tomi.ai экс-директора по маркетингу Оzon привлек $1 млн инвестиций. Средства пойдут на развитие сервиса предиктивной оптимизации онлайн-рекламы на основе искусственного интеллекта.
Стартап бывшего директора Ozon Константина Баяндина — Tomi.ai — привлек $1 млн инвестиций.
В раунде участвовали фонды Begin Capital и Phystech Leadership Fund (PLF), а также частные инвесторы из России и Кремниевой Долины.
Tomi.ai — платформа для предиктивного таргетинга и оптимизации рекламы в Facebook, Google и Yandex.
Компания обеспечивает рост отдачи от рекламных кампаний за счет оптимизации digital-рекламы под бизнес-результаты — привлеченные клиенты, продажи, LTV (показатель эффективности рекламы). Компания ориентирована на клиентов в сфере недвижимости, автоиндустрии, финансов, страхования и образования.
Полученные средства пойдут на развитие продаж и расширение бизнеса.
Tomi.ai запустили в 2020 году. Выручка платформы выросла в четыре раза год к году.
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Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
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