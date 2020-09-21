Минэкономики планирует создать госреестр IT-стартапов

Минэкономики планирует создать и вести новый государственный реестр с информацией о деятельности IT-стартапов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике».

Замминистра Оксана Тарасенко подтвердила изданию, что Минэкономики займется созданием такого реестра.

Предполагается, что реестр станет основой цифровой платформы для господдержки стартапов и объединит разрозненные данные о компаниях из информационных систем госорганов и организаций.

По словам Тарасенко, с разрешения стартапа доступ к его "цифровому следу" получат все заинтересованные организации и институты развития.

В Минэкономики считают, что это ускорит процесс подачи заявок и получение господдержки, а государству позволит «мониторить» работу компаний и понимать их потребности для господдержки.

На фоне пандемии государство намерено наращивать раздачу грантов IT-отрасли. До 2024 года планируется распределить 46,3 млрд рублей между разработчиками «сквозных технологий» — больших данных, интернета вещей, квантов. Часть этих денег проекты получат в виде грантов.

Стартапам в области искусственного интеллекта до 2024 года выделят 12 млрд рублей, говорил премьер-министр Михаил Мишустин 1 сентября.

По мнению основателя и гендиректора компании Vera Voice Владимира Свешникова, реестр может упростить процесс получения грантов. В то же время, эксперт отмечает, что представители индустрии могут не захотеть делиться своим «цифровым следом».

Основная ценность cтартапов — это данные. Проекты не хотят оказаться в базе, где конкуренты и злоумышленники могут узнать какие-то секреты или ноу-хау, отмечает Свешников.

Заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов считает ошибкой создание отдельной базы данных с жесткой структурой и информацией о господдержке стартапов. Он отмечает, что такая база будет неполной.

По мнению Шолохова, государство получит от реестра больше пользы, чем технологические стартапы. С помощью реестра государство сможет проверять гипотезы: например, работает ли «инвестиционный лифт» — инструменты господдержки, ранжированные по жизненному циклу компании стартапа.

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