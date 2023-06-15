Эксперт AM Capital рассказал, как начать инвестировать в стартапы в России

В 2022 году 90% российских компаний, по данным GetInvestor, планировали активизировать работу со стартапами. Однако способы инвестирования в стартапы зачастую нетривиальны и осложнены недостаточной развитостью соответствующей инфраструктуры, а также недостатком информации. Руководитель отдела продаж АM Capital Илья Мерзляков рассказал RB.RU, как начать инвестировать в быстро развивающиеся компании в России.
По словам эксперта, все постепенно меняется, и на сегодняшний день можно выделить следующие варианты для инвестирования в стартапы:
Бизнес-акселераторы, инкубаторы и технопарки — это специализированные площадки, которые помогают запустить свое дело и найти под него финансирование. Часто бизнес-акселераторы запускаются корпорациями, вузамиами или даже государствами, тут стартап может собрать больше всего финансирования и добиться узнавания. Среди известных акселераторов в России Мерзляков назвал «Сколково», Московский инновационный кластер, SberUnity и т. д.
Специализированные финансовые платформы — это могут быть краудфандинговые сайты, биржи стартапов, инвестиционные платформы и венчурные студии. Порог входа там может разниться и даже практически отсутствовать. Примеры: Город Денег, Nepartner, AM Capital и т. д.
Клубы инвесторов — тут порог входа достаточно высокий и дело не только в деньгах, но зато сделки будут самыми лучшими. Среди известных инвестклубов — Angelsdesk, «Синдикат», «Клуб инвестиционного нетворкинга», отметил эксперт.
Венчурный фонд — этот способ подразумевает передачу ответственности за капитал, которым будут управлять эксперты фонда. Порог входа крайне высокий. В качестве примера Илья Мерзляков привел Runa Capital, Kite Ventures, Almaz Capital.
После того, как начинающий инвестор определится со способом инвестирования в стартапы, эксперт рекомендует выбрать компанию для вложений. Он уверен, что сделать это будет не просто, так как на площадках можно будет найти сотни проектов.
При этом почти у каждого будет или умеющий продавать свое «детище» основатель, или занятый тем же маркетинговый отдел, подчеркивает Мерзляков. И глаза будут разбегаться, а все идеи казаться перспективными — это нормальная ситуация, отметил эксперт. Поэтому при выборе стартапа для инвестирования важно выработать и соблюдать критерии отбора. Например, можно ориентироваться на следующие рекомендации:
- Выберите отрасли, которые нравятся, и разберитесь в них: будь то IT, e-commerce, Fintech, EdTech, ИИ или криптовалюты;
- Проанализируйте выбранную отрасль на проблемы и востребованные решения этих проблем;
- Изучите рынок и отберите несколько стартапов для сравнения. Важно иметь большую выборку;
- Проанализируйте идеи конкретных стартапов и решения, которые они предлагают. Иногда за красивой оберткой скрывается маркетинговая пустышка;
- Изучите, а лучше познакомьтесь с командой стартапа. Важно наличие релевантного опыта;
- Изучите бизнес-модель стартапа. Особое внимание стоит уделить источникам дохода, на которые рассчитывает команда.
Илья Мерзляков также рекомендовал не торопиться с выбором. Он подчеркнул, что инвестиции в стартапы относятся к доходным, но высокорисковым предприятиям, об этом не стоит забывать.
Фото на обложке: Unsplash
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