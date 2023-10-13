Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские стартапы перечислили приоритетные для себя рынки развития — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге опросили 250 IT-стартапов и узнали о приоритетных для них рынках и об использовании ИИ-технологий. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Российские стартапы перечислили приоритетные для себя рынки развития — исследование

Для 89% опрошенных Россия является приоритетным рынком развития, 44% проектов назвали целевыми страны Азии, рынок ЕС – 40%, Латинская Америка сравнялась с США по привлекательности – 33%.

Желание старапов стать лидерами на российском рынке специалисты Питерской Вышки объясняют высоким развитием IT-индустрии в стране, а также перспективой занять освободившуюся после ухода зарубежных компаний нишу в противес сложностям, связанным с выходом на международные рынки.

65% проектов разрабатывают аналоги зарубежных решений. Порядка 80% импортозамещающих продуктов разрабатываются для сфер образования и медицины. 

По результатам исследования 74,9% проектов из числа опрошенных используют различные технологии искусственного интеллекта. Большинство привлекают нейросети, интернет вещей, машинное обучение и обработка текстов на естественном языке.

В опросе участвовали проекты, подавшие заявки на Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE FEST. Среди отраслей — AgroTech, BioTech, EduTech, GreenTech, RetailTech, MedTech и другие. Заявки на фестиваль принимаются до 15 октября.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 3 стратегии роста для экосистем стартапов
  2. 2 Движущая сила экономики. Тренды в экосистемах стартапов
  3. 3 Первые шаги: как развивать компанию после ухода основателей
  4. 4 PravoTech проведет конкурс питчей IT-проектов в рамках форума pravo (tech)
  5. 5 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ