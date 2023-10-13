Российские стартапы перечислили приоритетные для себя рынки развития — исследование

Аналитики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге опросили 250 IT-стартапов и узнали о приоритетных для них рынках и об использовании ИИ-технологий. С результатами исследования ознакомился RB.RU.
Для 89% опрошенных Россия является приоритетным рынком развития, 44% проектов назвали целевыми страны Азии, рынок ЕС – 40%, Латинская Америка сравнялась с США по привлекательности – 33%.
Желание старапов стать лидерами на российском рынке специалисты Питерской Вышки объясняют высоким развитием IT-индустрии в стране, а также перспективой занять освободившуюся после ухода зарубежных компаний нишу в противес сложностям, связанным с выходом на международные рынки.
65% проектов разрабатывают аналоги зарубежных решений. Порядка 80% импортозамещающих продуктов разрабатываются для сфер образования и медицины.
По результатам исследования 74,9% проектов из числа опрошенных используют различные технологии искусственного интеллекта. Большинство привлекают нейросети, интернет вещей, машинное обучение и обработка текстов на естественном языке.
Фото на обложке: dotshock /
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