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«ИТ-парк» будет искать инновационные решения в стартап-экспедиции «Startup-Сабантуй»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В августе «ИТ-парк» организует экспедицию по России «Startup-Сабантуй. Цифровизация». В 12 городах команда будет искать технологические проекты, которые помогут развиваться предприятиям Татарстана. Стартапы могут подать заявку на участие.

«ИТ-парк» будет искать инновационные решения в стартап-экспедиции «Startup-Сабантуй»

Участники, попавшие в шорт-лист, пройдут акселерационную программу в Татарстане, получат возможность поработать с местными компаниями и запустить пилот.

Представители «ИТ-парка» посетят:

  • Екатеринбург (3 августа),
  • Томск (5 августа),
  • Оренбург (6 августа),
  • Нижний Новгород (10 августа),
  • Уфу (12 августа),
  • Ижевск (13 августа),
  • Санкт-Петербург (14 августа),
  • Пермь (15 августа),
  • Челябинск (16 августа),
  • Москву (18 августа),
  • Красноярск (20 августа),
  • Набережные Челны (21 августа).

Присоединиться к отбору могут стартапы с MVP или готовым продуктом, командой как минимум из двух человек. Основатели должны быть готовы участвовать в программе и открыть юридическое лицо в Республике Татарстан.

Организаторам интересны «сквозные» технологии:

  • промышленный интернет вещей;
  • ИИ, машинное обучение;
  • большие данные;
  • дополненная и виртуальная реальности;
  • робототехника и другие.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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