«ИТ-парк» будет искать инновационные решения в стартап-экспедиции «Startup-Сабантуй»

В августе «ИТ-парк» организует экспедицию по России «Startup-Сабантуй. Цифровизация». В 12 городах команда будет искать технологические проекты, которые помогут развиваться предприятиям Татарстана. Стартапы могут подать заявку на участие.

Участники, попавшие в шорт-лист, пройдут акселерационную программу в Татарстане, получат возможность поработать с местными компаниями и запустить пилот.

Представители «ИТ-парка» посетят:

Екатеринбург (3 августа),

Томск (5 августа),

Оренбург (6 августа),

Нижний Новгород (10 августа),

Уфу (12 августа),

Ижевск (13 августа),

Санкт-Петербург (14 августа),

Пермь (15 августа),

Челябинск (16 августа),

Москву (18 августа),

Красноярск (20 августа),

Набережные Челны (21 августа).

Присоединиться к отбору могут стартапы с MVP или готовым продуктом, командой как минимум из двух человек. Основатели должны быть готовы участвовать в программе и открыть юридическое лицо в Республике Татарстан.

Организаторам интересны «сквозные» технологии:

промышленный интернет вещей;

ИИ, машинное обучение;

большие данные;

дополненная и виртуальная реальности;

робототехника и другие.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.



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