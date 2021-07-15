«ИТ-парк» будет искать инновационные решения в стартап-экспедиции «Startup-Сабантуй»

В августе «ИТ-парк» организует экспедицию по России «Startup-Сабантуй. Цифровизация». В 12 городах команда будет искать технологические проекты, которые помогут развиваться предприятиям Татарстана. Стартапы могут подать заявку на участие.
Участники, попавшие в шорт-лист, пройдут акселерационную программу в Татарстане, получат возможность поработать с местными компаниями и запустить пилот.
Представители «ИТ-парка» посетят:
- Екатеринбург (3 августа),
- Томск (5 августа),
- Оренбург (6 августа),
- Нижний Новгород (10 августа),
- Уфу (12 августа),
- Ижевск (13 августа),
- Санкт-Петербург (14 августа),
- Пермь (15 августа),
- Челябинск (16 августа),
- Москву (18 августа),
- Красноярск (20 августа),
- Набережные Челны (21 августа).
Присоединиться к отбору могут стартапы с MVP или готовым продуктом, командой как минимум из двух человек. Основатели должны быть готовы участвовать в программе и открыть юридическое лицо в Республике Татарстан.
Организаторам интересны «сквозные» технологии:
- промышленный интернет вещей;
- ИИ, машинное обучение;
- большие данные;
- дополненная и виртуальная реальности;
- робототехника и другие.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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