Организаторы Startup Tour 2022 подвели итоги

Роуд-шоу инноваций Startup Tour 2022 от «Сколково» проходило с марта по апрель в десяти городах России. Практически везде лучшими были признаны разработки, обеспечивающие замену импортным технологиям.

В Саранске главный приз в размере 300 тыс. рублей и путевку на конференцию Startup Village 2022 получил проект, разработанный мордовской компанией «Фотонтехсистем». Гибридная зерносушилка конвейерного типа с принудительной конвекцией на основе инфракрасного лазерного излучения станет подспорьем для малых и средних сельскохозяйственных предприятий.

Иркутские специалисты компании «Медтехсервис» создали медицинского помощника для сохранения качества жизни людей с диабетом. Глюкометр Gmate Life замеряет уровень сахара в крови и отправляет данные врачу.

Обладателем Гран-при конкурса стартапов в Перми стал проект Anti-aging pet foods, представленный молодыми учеными из Ижевской медакадемии и компании «ЭКО СТИЛЬ». Они разработали линейку инновационных кормов для собак и кошек, в которых сбалансировано количество белка и включены геропротекторные добавки, гарантирующие домашним питомцам долгую и здоровую жизнь.

В Новосибирске жюри отметило совместную разработку Института автоматики и электрометрии СО РАН и биотехнологической компании «Сайнтификкоин» — газоанализатор Healthmonitor. Компактный высокотехнологичный прибор позволяет диагностировать по выдыхаемому воздуху различные заболевания — от сахарного диабета до COVID-19.

Первое место в треке «Информационные технологии» и Гран-при Startup Tour в Саратове завоевала разработка универсального программно-алгоритмического обеспечения FlightUp для дронов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов. В числе преимуществ ПО, созданного студентами Саратовского Государственного Технического Университета им. Ю.А. Гагарина, не только универсальность, высокая емкость к масштабированию и меньшая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, но и способность значительно повысить управляемость БПЛА.

Проектом-победителем хабаровского этапа конкурса стала платформа по созданию разговорных роботов на основе искусственного интеллекта Tomoru.ru. Она позволяет создавать роботов, которые звучат как человек, понимают естественную речь и строят разговор нелинейно, что делает их незаменимыми при решении рутинных задач в рекрутинге и «холодных звонках».

Гран-при конкурса стартапов в Якутске завоевал инновационный мини-погрузчик Batrak — разработка частного предпринимателя из Якутии Геннадия Бубенчикова. Это мультифункциональный погрузчик, к которому уже сейчас подключаются ковш и вилы, а в дальнейшем будут подключаться косилка и другое навесное оборудование. Почти 100% деталей в нем — российские, все узлы модульные и потому взаимозаменяемые.

На конкурсном этапе в Казани победил московский проект NeuroWood. Цифровая платформа для лесной промышленности позволяет с высокой точностью определять объем, сортность и легальность происхождения древесины. Разработчики подсчитали, что их инновация позволит деревообрабатывающим компаниям снизить издержки на десятки миллионов рублей.

В основе проекта-победителя трека «Индустриальные и энергетические технологии» в Архангельске лежит принцип импортозамещения. Директор специализирующейся на производстве полиграфического оборудования компании «Сабтек» владел собственной типографией и столкнулся с проблемой нехватки средств на приобретение импортного оборудования. Будучи инженером-автоматчиком, он решил сделать его сам — так появился первый аппарат компании, в арсенале которой сегодня уже десятки устройств, а в планах — обеспечить совместимость и заменяемость импортного оборудования.

Конференция Startup Village пройдет 25-26 мая. В инновационном центре «Сколково» основатели стартапов встретятся с менторами и инвесторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей.

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