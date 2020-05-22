В рамках онлайн-конференции Startup Village пройдет открытая дискуссия по TravelTech

22 мая в рамках конференции Startup Village, посвященной инновационным технологиям и стартап-культуре, пройдет онлайн-дискуссия «Be win-to-win. TravelTech как суперсила российской Travel-индустрии». В ней примут участие представителей российской туристической отрасли. Организатор дискуссии — Moscow Travel Hub, проект Комитета по туризму города Москвы.

Модератором встречи выступит Людмила Булавкина, бизнес ангел, предприниматель и маркетолог (Одноклассники, YouDo, ABBYY). Участники обсудят место TravelTech-стартапов на российском туристическом и венчурном рынках, применимость модели открытых инноваций к туриндустрии, возможности коллабораций крупных игроков и стартапов, влияние эпидемии COVID-19 на технологическое развитие отрасли и многое другое.

По мнению организаторов, в России уже запущены ряд успешных стартапов в области туристических технологий, а текущая ситуация дает возможность изменить отраслевую повестку для запуска новых проектов, но экосистема для их поддержки еще формируется. Одна из главных задач встречи — найти способы поддержки и точки роста для инновационных TravelTech-компаний.

Спикерами онлайн-дискуссии станут:

Ксения Бойкова

Заместитель генерального директора по международному взаимодействию и конгрессно-выставочной деятельности Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы

Владимир Варнавский

Основатель и генеральный директор VResorts

Вадим Мамонтов

Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery

Владимир Рубцов

Коммерческий директор «TUI Россия и СНГ»

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте Startup Village.

Организатор мероприятия Moscow Travel Hub — это площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Ее цель — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.