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В рамках онлайн-конференции Startup Village пройдет открытая дискуссия по TravelTech

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Тимур Батыров

22 мая в рамках конференции Startup Village, посвященной инновационным технологиям и стартап-культуре, пройдет онлайн-дискуссия «Be win-to-win. TravelTech как суперсила российской Travel-индустрии». В ней примут участие представителей российской туристической отрасли. Организатор дискуссии — Moscow Travel Hub, проект Комитета по туризму города Москвы.

В рамках онлайн-конференции Startup Village пройдет открытая дискуссия по TravelTech

Модератором встречи выступит Людмила Булавкина, бизнес ангел, предприниматель и маркетолог (Одноклассники, YouDo, ABBYY). Участники обсудят место TravelTech-стартапов на российском туристическом и венчурном рынках, применимость модели открытых инноваций к туриндустрии, возможности коллабораций крупных игроков и стартапов, влияние эпидемии COVID-19 на технологическое развитие отрасли и многое другое.

По мнению организаторов, в России уже запущены ряд успешных стартапов в области туристических технологий, а текущая ситуация дает возможность изменить отраслевую повестку для запуска новых проектов, но экосистема для их поддержки еще формируется. Одна из главных задач встречи — найти способы поддержки и точки роста для инновационных TravelTech-компаний.

Спикерами онлайн-дискуссии станут:

  • Ксения Бойкова
    Заместитель генерального директора по международному взаимодействию и конгрессно-выставочной деятельности Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы
  • Владимир Варнавский
    Основатель и генеральный директор VResorts
  • Вадим Мамонтов
    Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery
  • Владимир Рубцов
    Коммерческий директор «TUI Россия и СНГ»

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте Startup Village.

Организатор мероприятия Moscow Travel Hub — это площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Ее цель — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.

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