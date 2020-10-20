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В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему американских акселераторов и их российских выпускников
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Евгения Хрисанфова
21 октября состоится бизнес-завтрак на тему «Российские стартапы в США и в мире. Alumni YCombinator VS Alumni 500 startups». Представители российских технологических компаний расскажут, как они получили крупных клиентов, использовали возможность для продвижения продукта и подняли инвестиции.
В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему американских акселераторов и их российских выпускниковЕвгения Хрисанфова
На встрече выступят:
- Алексей Хахунов — выпускник акселератора YCombinator, CTO стартапа DBrain, который предлагает систему для распознавания документов. Алексей расскажет, как компания привлекла инвестиции в размере $4 млн и получила таких клиентов, как «Яндекс», Nestle и Mercedes.
- Матвей Кукуй — выпускник 500 startups, CEO компании AMIXR, разрабатывающей сервис управления оповещениями. Матвей поделится с участниками, как команда смогла добиться установки своего продукта в американских компаниях без привлечения дополнительных средств.
Вместе с модератором Анастасией Карповой, главой Fobes 30 under 30, участники встречи обсудят ведущие американские акселерационные программы.
Бизнес-завтрак пройдет в «Доме культур» по адресу улица Сретенка, 23/25с1. Узнать подробности программы и купить билет можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Muddymari / Shutterstock
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