21 октября состоится бизнес-завтрак на тему «Российские стартапы в США и в мире. Alumni YCombinator VS Alumni 500 startups». Представители российских технологических компаний расскажут, как они получили крупных клиентов, использовали возможность для продвижения продукта и подняли инвестиции.

В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему американских акселераторов и их российских выпускников