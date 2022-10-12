Большинство российских Retail и Fintech-стартапов ждут роста выручки по итогам года — исследование

Большинство российских стартапов в сферах Fintech и Retail ждут роста выручки по итогам текущего года, показало исследование. Многие рассчитывают привлечь инвестиции и найти стратегического инвестора, несмотря на сокращение присутствия на зарубежных рынках.
Исследование о развитии малого технологического бизнеса в России провела консалтинговая компания GoTech Innovation. Специалисты опросили 117 стартапов из 20 городов России. Аналитики изучили результат их работы за первое полугодие 2022 года и спросили о планах на второе. Сферы Fintech и Retail были выбраны как самые динамично развивающиеся и высоко воспринимающие инновации.
52% респондентов ожидают роста выручки по итогам 2022 года. Половина из них рассчитывают на ее объем в пределах 100 млн рублей. 45% участников исследования рассчитывают сохранить выручку на уровне 2021 года.
69% респондентов планируют привлечь инвестиции. В основном финансирование ищут стартапы, выручка которых по итогам 2021 года не превысила 10 млн рублей. Стратегического инвестора рассчитывают найти 25% опрошенных, на инвестиции от $1 млн до $5 млн надеются 15% респондентов, столько же – на сумму от $300 тысяч до $1 млн.
В первом полугодии 2022 года уменьшилось число стартапов с присутствием на зарубежных рынках – 39% против 51% в 2021 году. Контракты с новыми клиентами за рубежом удалось заключить только 20% респондентов. В основном это клиенты из Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Фото на обложке: tj-rabbit /
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