В России запустили скаутинг стартапов для подготовки к Pre-IPO

«Альфа-банк» совместно с венчурным фондом «Билайн ventures» запустил скаутинг российских стартапов, рассказали в пресс-службе «Альфа-банка». Акции прошедших отбор компаний будут предлагаться частным инвесторам в рамках процедуры Pre-IPO.
Принять участие смогут компании, которые работают дольше года и имеют готовый продукт, команду и клиентов.
Специалисты на основе скоринговой модели с использованием искусственного интеллекта изучат бизнес-модели участников, оценят их финансовые показатели и перспективу масштабирования.
Прошедшие отбор стартапы получат поддержку банка в подготовке к Pre-IPO и смогут продать свои бумаги через «Альфа-Инвестиции». Сумма размещения может превышать 500 млн рублей.
Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте до 15 сентября.
Фото на обложке: David Pereiras /
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