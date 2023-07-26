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В России запустили скаутинг стартапов для подготовки к Pre-IPO

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

 «Альфа-банк» совместно с венчурным фондом «Билайн ventures» запустил скаутинг российских стартапов, рассказали в пресс-службе «Альфа-банка». Акции прошедших отбор компаний будут предлагаться частным инвесторам в рамках процедуры Pre-IPO.

В России запустили скаутинг стартапов для подготовки к Pre-IPO

Принять участие смогут компании, которые работают дольше года и имеют готовый продукт, команду и клиентов.

Специалисты на основе скоринговой модели с использованием искусственного интеллекта изучат бизнес-модели участников, оценят их финансовые показатели и перспективу масштабирования.

Прошедшие отбор стартапы получат поддержку банка в подготовке к Pre-IPO и смогут продать свои бумаги через «Альфа-Инвестиции». Сумма размещения может превышать 500 млн рублей.

Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте до 15 сентября.

Фото на обложке: David Pereiras / Shutterstock

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