Сразу 20 российских стартапов пройдут акселерацию Евразийского центра инноваций

В Казани 16 марта состоялся Российский венчурный форум, его посетили около трех тыс.человек. Эксперты обсудили актуальные проблемы отрасли и выбрали наиболее многообещающие проекты на выставке стартапов.
Главная тема события — «Венчурный рынок — решения для технологического развития».
На форуме обсудили новые рынки для стартапов, состояние российского финтеха и промтеха, вопросы импортозамещения и взаимодействия государства и бизнеса.
Из более чем 200 заявок для выставки стартапов отобрали 51 проект. Презентацию посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. В формате питч-сессии эксперты венчура выбрали 20 самых многообещающих проектов. Они пройдут акселерационную программу Евразийского центра инноваций и конкурс «Старт-2». После акселерации стартапы смогут получить до 8 млн рублей на развитие.
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