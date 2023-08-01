Женщины-техлиды в стартапах ранних стадий зарабатывают больше мужчин — исследование

Женщины на позициях технических лидеров в стартапах ранних стадий зарабатывают больше мужчин, показало исследование. В среднем доход женщины составляет 151 тыс. евро в год, в то время как мужчина получает около 142 тыс. евро.
Исследование Creandum VC и блогера Гергели Ороша показало, что доход женщин в должностях технических лидеров в стартапах ранних стадий выше, чем у мужчин. Это касается всех уровней старшинства: Executive (уровень C и VP), Senior и Senior+.
Общий заработок женщин в среднем составляет 151 тыс. евро в год против 142 тыс. евро у мужчин. Медианное вознаграждение женщин на руководящих должностях на 61 тыс. евро выше, чем у руководителей мужчин, говорится в исследовании.
В США общая заработная плата, которую стартапы предлагают техлидам, составляет 210 тыс. евро. В Европе этот показатель значительно ниже – например, в Великобритании, это 146 тыс. евро, или 69% от суммы, предлагаемой в США.
Среднее общее вознаграждение увеличивается пропорционально росту стартапа, говорится в результатах исследования. На предпосевной стадии это 85,2 тыс. евро, на стадии А сумма увеличивается до 130 тыс. евро, на стадии B – до 142,2 тыс. евро, D+ – 150 тыс. евро.
Исследование проводилось с апреля по май 2023 года, в нем участвовали более 1 тыс. респондентов по всему миру, работающих в сферах Data Engineering, ML, Cloud, Frontend, Backend/Platform, DevOps/Infrastructure, Technical Product Management и Software Engineering/Development.
Фото на обложке: mavo /
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