Робота для разборки старых батарей электрокаров создали в США

В Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики (ORNL) США разработали роботизированную установку, которая может в 10 раз ускорить процесс разборки изношенных батарей от электрокаров.

Как отмечают в лаборатории, робота можно настроить под необходимые нужды. Установка умеет извлекать отдельные модули для их последующего использования в стационарных накопителях и делать глубокий демонтаж на уровне ячеек, если нужно отделить и переработать базовые элементы: кобальт, литий, металлизированную фольгу и другие.

Кроме того, роботы способны разбирать даже заряженную батарею. Но самое важно, что свою работу они выполняют в 10 раз быстрее человека.

Команда лаборатории Ок-Ридж уверена, что они смогут внедрить данные установки на коммерческом уровне. Планируется также разработать аналогичную систему для разборки электрических приводов. Она будет извлекать редкоземельные магниты, медь, сталь и пригодную для повторного использования силовую электронику.

Ранее сообщалось, что в Зальцгиттере был запущен завод Volkswagen по переработке аккумуляторов. Батареи здесь сначала полностью разряжают, а потом уже разбирают; отдельные элементы перемалывают в гранулы и высушивают. Так получают вторичные алюминий, медь, пластик, «черный порошок», содержащий литий, никель, марганец, кобальт и графит.

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