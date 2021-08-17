Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Робота для разборки старых батарей электрокаров создали в США

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

В Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики (ORNL) США разработали роботизированную установку, которая может в 10 раз ускорить процесс разборки изношенных батарей от электрокаров.

Робота для разборки старых батарей электрокаров создали в США

Как отмечают в лаборатории, робота можно настроить под необходимые нужды. Установка умеет извлекать отдельные модули для их последующего использования в стационарных накопителях и делать глубокий демонтаж на уровне ячеек, если нужно отделить и переработать базовые элементы: кобальт, литий, металлизированную фольгу и другие. 

Кроме того, роботы способны разбирать даже заряженную батарею. Но самое важно, что свою работу они выполняют в 10 раз быстрее человека. 

Команда лаборатории Ок-Ридж уверена, что они смогут внедрить данные установки на коммерческом уровне. Планируется также разработать аналогичную систему для разборки электрических приводов. Она будет  извлекать редкоземельные магниты, медь, сталь и пригодную для повторного использования силовую электронику.  

Ранее сообщалось, что в Зальцгиттере был запущен завод Volkswagen по переработке аккумуляторов. Батареи здесь сначала полностью разряжают, а потом уже разбирают; отдельные элементы перемалывают в гранулы и высушивают. Так получают вторичные алюминий, медь, пластик, «черный порошок», содержащий литий, никель, марганец, кобальт и графит.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Blue Origin подала в суд на NASA из-за лунного контракта со SpaceX
  2. 2 Американский регулятор проверит 765 тысяч электрокаров Tesla из-за аварий с автопилотом
  3. 3 Lada Niva переделали в электрокар в Германии
  4. 4 Бизнес попросил упростить для россиян перевод транспорта на газ
  5. 5 Создатель дома на колесах на основе Cybertruck заработал $80 млн на предзаказах
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма