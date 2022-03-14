Госкомпании отменят штрафы для подрядчиков за срыв сроков из-за санкций

Кабмин поручил крупнейшим госкомпаниям в 2022 году отменить штрафы для поставщиков и подрядчиков за срыв условий контрактов, если нарушения произошли из-за санкций.

Соответствующие директивы членам советов директоров, представляющих интересы России в госкомпаниях, подписал 6 марта 2022 года первый зампред правительства Андрей Белоусов, сообщил РБК.

Директивы направлены крупнейшим госкомпаниям из специального перечня, утвержденного распоряжением правительства № 91-р от 23 января 2003 года. Перечень включает 39 компаний, среди которых РЖД, ВТБ, «Алроса», «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», «Почта России», «Дом.РФ». В настоящее время кабмин обсуждает расширение этой нормы на все госкомпании.

Госпредставители должны в течение десяти дней с момента получения указаний созвать советы директоров и проголосовать за то, чтобы в 2022 году поставщики и подрядчики по госконтрактам не должены были платить штрафы, если нарушат свои обязательства из-за санкций в отношении России со стороны «недружественных государств».

Кроме того, они должны будут голосовать за продление сроков исполнения и корректировку цен госконтрактов в 2022 году, если из-за санкций «возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий».

Отслеживать выполнение директивы в отношении малого и среднего бизнеса будет орпорация МСП. Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич 11 марта 2022 года встретился с крупнейшими заказчиками, которые подтвердили, что поменяют условия договоров в соответствии с документом.

Также кабмин выпустил постановление о списании неустоек, возникших из-за санкций, государственными и муниципальными бюджетными учрежденями.

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