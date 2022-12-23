ЦБ готов снизить требования для получения статуса квалифицированного инвестора — «Коммерсантъ»

Центробанк смягчит имущественные требования для получения статуса квалифицированного инвестора, выяснил «Коммерсантъ». Ранее регулятор настаивал на пороге в 30 млн рублей, теперь он может снизиться до 15-20 млн рублей.

Как утверждают источники, изначально Банк России поднял имущественный ценз с 6 млн до 30 млн, однако сегодня рассматривается его снижение до 20 млн рублей.

По состоянию на 30 сентября 2022 года число квалифицированных инвесторов на брокерском обслуживании в небанковских финансовых организациях (НФО) достигает 207 тыс. человек. В банках их — более 311 тыс. человек, при общем числе обслуживаемых физических лиц 27,3 млн человек. Активы в НФО оцениваются в 1,44 трлн рублей, а банках — 3,96 трлн рублей.

В самом ЦБ указывают, что критерий квалификации не является основополагающим, данный показатель определяет скорее уровень образования и подготовки инвестора. Таким образом, обсуждается перспектива включения в обязательные критерии наличия экономического образования. Причем диплом должен выдать именно государственный вуз. Также может учитываться юридическое образование.

В регуляторе уточнили, что имущественный показатель следует оценивать в связке с профильным образованием. Также ЦБ рассматривает идею введения «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия».

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев полагает, что повышение требований к квалификации слабо аргументировано и не отвечает запросам текущих реалий. По его словам, такие меры приведут к еще большему сокращению объемов рынка.

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