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«Сбер»: самое резкое за 7 лет повышение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Самое резкое повышение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле по итогам заседания регулятора. Такой вариант развития событий допустили в «Сбере» в связи с ростом инфляции. В июне она выросла до 6,5% в годовом выражении – максимума за последние пять лет.

«Сбер»: самое резкое за 7 лет повышение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле

На данный ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%. Регулятор может поднять ставку на 100 базисных пунктов до 6,5%, сообщил РБК старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Возможное повышение ставки станет следствием роста инфляции. В июне она достигла 6,5% в годовом выражении, по данным Росстата, и стала максимальной за последние пять лет.

«С учетом более жесткой риторики ЦБ в последнее время эти данные говорят о возросшей вероятности того, что на заседании 23 июля Центробанк повысит ставку сразу на 100 базисных пунктов», – сказал Рапохин.

Глава ЦБ после последнего повышения ключевой ставки ЦБ в июне допустила, что регулятор вскоре вновь поднимет ставку, не исключая, что повышение составит 100 базисных пунктов.

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Фото: Shutterstock.com

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