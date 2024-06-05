ЦБ РФ 7 июня установит ключевую ставку на уровне 16,5% – эксперты

Совет директоров Банка России на заседании 7 июня может принять решение об увеличении ключевой ставки до 16,5% годовых, следует из консенсус-прогноза, составленного RB.RU на основании данных, полученных в результате опроса аналитиков и экспертов.

Последний раз ЦБ РФ изменял ключевую ставку в декабре 2023 года — с 15% до 16% годовых. 26 апреля регулятор в третий раз сохранил ставку на уровне 16%. Опрошенные RB.RU эксперты считают, что снижение ставки маловероятно, при этом некоторые аналитики не исключают, что ставка может даже подрасти до 17-18%. Сохранение ставки на текущем уровне повлияет на темпы развития малого бизнеса. Эксперты не исключили, что МСП могут столкнуться с ростом доли невозвратных кредитов, необходимостью сокращать издержки и отказываться от масштабирования бизнеса из-за недоступности заемных средств.

Консенсус-прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ РФ 7 июня:

Президентская Академия — 16%

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ — 17%

«Тинькофф» — 16% (но не исключают 17-18%)

ВТБ — 16%

«Финам» — 16%

«БКС Мир инвестиций» — 16%

«Солид Брокер» — 16%

Эксперт Алексей Линецкий — 17%

«СДМ-Банк» — 18%

«Совкомбанк» — 17%

Консенсус-прогноз: 16,5%

Ставка сохранится на уровне 16%. Почему?

Ставка останется на уровне 16%, так как, по данным Росстата, даже за май мы будем наблюдать некоторое замедление инфляции из-за эффекта высокой базы цен прошлого года. Такое мнение высказал RB.RU заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии Александр Абрамов.

«С мая и до осени должно произойти торможение инфляции просто из-за того, что в прошлом году с мая по ноябрь цены сильно росли. В течение этого периода также будет действовать эффект базы, что даст снижение инфляции текущего года. Думаю, что к концу года инфляция на уровне 5-6% – реалистичный рубеж», — считает Абрамов.

С Абрамовым согласен главный аналитик по облигациям «Солид Брокер» Максим Плешков.

«Несмотря на высокий уровень потребительского спроса, в последние два месяца он перестал расти. Загруженность торговых центров постепенно снижается. Базовые компоненты инфляции находятся значительно ниже уровня индикативной годовой инфляции, установленной ЦБ (4%). Дополнительную поддержку дезинфляционным тенденциям окажет сворачивание льготной ипотеки», — говорит Плешков.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает наиболее вероятным сохранение ставки на текущем уровне, хотя и не исключает ее рост.

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров будет рассматривать два варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 16% и повышение до 17%. Наиболее вероятным нам кажется ее сохранение на сегодняшнем уровне», — сказал Латыпов.

Экономист добавил, что в обновленном прогнозе Центробанка предельный уровень средней ключевой ставки в 2024 году составляет 16%.

«Повышение до 17% рассматривалось строго как альтернативный сценарий. На наш взгляд, вышедшая с тех пор статистика не позволяет полагать, что альтернативный сценарий стал базовым. Последовательность в коммуникации Банка России и случившееся ужесточение денежно-кредитных условий в части рыночных ставок также согласуются с сохранением ключевой ставки на том же уровне», — заключил эксперт.

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, баланс сил для решения изменить ставку или сохранить ее может быть изменен в любой выходящей статистикой, но, скорее всего, Банк России предпочтет подождать еще одно заседание для получения полной картины происходящего за II квартала текущего года.

«Если инфляция усилится или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ставку на 200 б. п. летом. Также ЦБ может удлинить горизонт действия текущей 16%-ной ставки до конца года и на часть следующего. Кроме того, вербальные интервенции в мае уже сработали, рынок перешел на более жесткий сценарий без реальных действий ЦБ», — говорит эксперт

В «БКС Мир инвестиций», считают, что рост ставки в 100 б. п. кардинально не повлияет на инфляцию и, тем более, не приведет к цели 4% в этом году, для этого ставка должна вырасти быстро и сильно, например, два шага по 200 б. п., но для этого нет серьезных оснований. При этом переход к сценарию постепенного поднятия дополнительно спровоцирует спрос на кредиты, перераспределив его во времени, что спровоцирует дополнительный рост инфляции в краткосрочном периоде, указал эксперт.

Почему ставка может вырасти?

«Мы ожидаем, что на заседании совета директоров Банка России 7 июня будет принято решение о повышении ключевой ставки на 100 б. п. — до 17% годовых. Главными аргументами для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики являются ускорение инфляционных тенденций (главным образом в устойчивых компонентах ИПЦ), существенное ухудшение инфляционных ожиданий населения при рекордных значениях индекса потребительских настроений, превышающая прогнозы динамика экономической активности и кредитования», — считает ведущий эксперт Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Плешков из «Солид Брокер» говорит о 30-40%-ной вероятности альтернативного сценария роста ключевой ставки на 50-100 б. п. уже на следующем заседании.

«В настоящее время поднятие ключевой ставки выглядит необязательным. Ведь инфляция хоть и остается на высоком уровне, примерно 0,5% в месяц, тем не менее, находится значительно ниже пиковых месячных значений (1,11% в ноябре 2023 года)», – считает Плешков.

Аналитик считает, что стимулами роста ставки могут стать: увеличение объемов кредитования, ожидаемое увеличение тарифов на ЖКХ с 1 июля, рост стоимости доставки из КНР, влияние майских заморозков на цену сельхозпродукции этим летом.

Главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец считает, что ставка пока останется неизменной, однако не исключает, что она может быть увеличена до 17-18%.

Донец отмечает, что уровень рыночных ставок уже на многолетних максимумах, сбережения «бумируют», рубль крепкий, инфляция хоть и не достигла пока цели, но остается много ниже прошлогодних пиков. Все это будет сдерживать рост ставки.

«Вместе с тем, Банк России активизировал коммуникацию и давал очень жесткую риторику в мае, транслируя обеспокоенность устойчивостью кредитования, спроса и инфляции. Поэтому второй менее вероятный сценарий — повышение ключевой. При этом шаг может быть существенным – например, до 17-18%. Речь для ЦБ, вероятно, идет о влиянии на ожидания, поэтому либо мы получим неизменность с максимально жесткой риторикой, либо видимое повышение», — считают в банке.

Заместитель председателя правления, начальник казначейства, член правления СДМ-Банка Эдуард Лушин считает, что ставка может быть увеличена даже до 18%.

«Последние выходившие данные по инфляционным ожиданиям и недельной инфляции дают повод задуматься над ростом даже не на 50 б. п., а на более широкий шаг для упреждения нового витка роста инфляции. Мы не видим обнадеживающей статистики по замедлению корпоративного и розничного кредитования, и ЦБ РФ придется пресекать кредитную активность на фоне растущих государственных расходов движением на 200 б. п. до 18%», — объясняет банкир.

Лушин указывает, что представители ЦБ РФ провели «неоднократные словесные интервенции», стараясь подготовить финансовые рынки к более осторожному взгляду на возможность снижения ставок до конца года и задуматься над тем, что «цикл повышения ключевой ставки, возможно, еще не завершен».

По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, вероятность повышения ставки составляет примерно 60%, сохранения – 40%.

«Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения на следующем заседании 26 июля до 17%», — говорит Васильев. По его словам, инфляция перестала замедляться, поэтому Банк России, вероятно, добавит жесткости монетарной политики, чтобы охладить повышенный спрос в экономике.

«Мы не ожидаем снижения ключевой ставки до конца года. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года», – добавил эксперт.

Может ли ключевая ставка снизиться?

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии Александр Абрамов уверен, что если действие текущей ключевой ставки все-таки будет ограничивать текущий рост цен (за неделю; к предшествующему месяцу этого же года), то у Банка России будет основание снижать ставку.

По словам Абрамова, сегодняшняя ставка, конечно, в значительной степени является тормозом экономического роста. Но уже к концу 2024 года, если инфляция снизится, что ставка также может быть уменьшена до 9-10%.

«Мне кажется, что ЦБ выполняет свою главную функцию — он делает максимум для того, чтобы макроэкономическая ситуация в стране была стабильной, и мы не опасались риска высокой инфляции. Сегодняшняя высокая ставка эту проблему решает. В конце концов, развитие экономики не зависит в долгосрочной перспективе от ключевой ставки. Скорее ключевая ставка зависит от последствий бюджетной политики, от работы экономики предложения. Поэтому если у нас будет более-менее стабильная бюджетная и налоговая политика, и экономика предложения будет работать, то ключевая ставка и инфляция будут снижаться», — пояснил Абрамов.

Как очередное решение ЦБ РФ может повлиять на малый и средний бизнес в России?

Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов, считает изменение денежно-кредитных условий и их удержание на повышенном уровне (по мнению эксперта ставка будет увеличена до 17%) продолжительное время неизбежно отразится на стоимости заемных ресурсов для малого и среднего бизнеса. По расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в среднем стоимость заемных средств уже достигла 16% по итогам марта.

«Безусловно это сократит доступность финансовых ресурсов по рыночным (нельготным) программам для малого и среднего предпринимательства и негативно скажется на возможностях для масштабирования или расширения бизнеса. Компенсирующим фактором может являться высокая динамика потребительского спроса на товары и услуги, а также снижение ставок в перспективе по мере замедления инфляции. Кроме того, стоимость заемных средств для МСП на рыночных условиях исторически всегда была довольно высокой, что наверняка нашло отражение в бизнес-планах и не стало неожиданностью для предпринимателей в этом сегменте», — рассказал эксперт.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков уверен, что повышение ставки может привести к росту просрочек и невозвратов по кредитам.

«При повышении ставки до 17%, стоимость кредита может возрасти до 18-20% годовых. Для малого бизнеса, который часто использует кредиты для финансирования оборотного капитала и инвестиций в развитие, это может означать сокращение расходов и сокращение издержек», — говорит Кабаков.

По данным Ассоциации российских банков, доля проблемных кредитов среди малого бизнеса может вырасти до 10-12%, что влечет за собой ужесточение условий кредитования со стороны банков.

«Это создаёт замкнутый круг, где доступ к финансированию становится ещё более ограниченным», — считает Кабаков.

По словам эксперта в области инвестиций, финансового аналитика Алексея Линецкого, даже ставка 16% оказывает негативное влияние на малый и средний бизнес, что мы сейчас и наблюдаем.

«Повышение до 17% и более может усилить давление на финансовые обязательства компаний, так как обслуживать и брать новые кредиты компаниями будет еще сложнее. Если высокая ставка будет сохраняться продолжительное время, то в экономике начнут появляться признаки спада, а затем и рецессии. В свою очередь компании начнут отказываться от планов по развитию и масштабированию, а сделают фокус на стабилизации бизнеса, чтобы в конечном итоге не обанкротится», – считает аналитик.

Главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец добавляет, движение ставок денежного и долгового рынка в последние недели показывает, что рынок уже подготовился к возможному повышению ключевой ставки. Для малого и среднего бизнса дальнейшее повышение ставки усилит сдерживающий эффект через кредитование.

Донец отмечает, что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса уже пропорционально отреагировали на реализованное к началу 2024 года ужесточение – в марте их уровень оказался на максимуме с 2016 года (выше даже 2022 года, когда ключевая ставка повышалась до 20%), показав рост примерно на 6 п.п. относительно марта 2023 года (до примерно 16%).

«Ужесточение процентных условий отчасти смягчалось наличием льготных программ. По статистике ЦБ, в структуре заемщиков из сектора МСП 15% пользуются льготными условиями (на I квартала 2024 года). Кроме того, запас для роста кредитования обеспечен комфортным уровнем долговой нагрузки сектора – кредиту есть куда расти, не создавая рисков для бизнеса. Темпы роста кредита МСП в I квартале 2024 года, по данным ЦБ, снизились относительно пиков II квартла 2023 (более +30% году к году), но остались достаточно высокими (+27% год к году в марте)», – рассказала Донец.

По словам аналитика, несмотря на здоровый рост кредитования, повышение ставок все же является сдерживающим и охлаждающим фактором, как напрямую через издержки обслуживания заемных средств, так и через ожидаемое замедление роста потребительского спроса.

Фото на обложке: HANK50 / Shutterstock