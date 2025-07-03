Ставка на юань: китайские гиганты JD.com и Ant Group хотят вытеснить доллар из крипторасчетов

Контекст

Власти Гонконга и США сейчас ведут гонку за установление правил для регулирования стейблкоинов, стремясь занять лидирующие позиции в сфере глобальных цифровых финансов. Стейблкоины — это привязанные к реальным активам цифровые токены. Сейчас — чаще всего к доллару США. Они позволяют мгновенно и дешево переводить средства по всему миру и могут потеснить традиционные механизмы международных расчётов.

Стейлбкоин USDT (Tether) — криптовалюта, привязанная к курсу доллара США в соотношении 1:1. Она используется как цифровой аналог доллара для быстрых и дешёвых переводов по всему миру, особенно в странах с валютными ограничениями или нестабильной экономикой. США активно легализуют долларовые стейблкоины. Если Китай не включится, рискует навсегда отстать в битве за цифровое влияние в глобальной экономике.

Что происходит сейчас

JD.com и аффилированная с Alibaba Ant Group начали кулуарные переговоры с Народным банком Китая — они предлагают разрешить выпуск юаневых стейблкоинов в Гонконге. Это могло бы стать альтернативой Tether и другим долларовым цифровым активам, которые сейчас доминируют в трансграничных расчетах.

Зачем это нужно

Китайские экспортеры массово переходят на USDT — из-за валютных рисков и санкционных ограничений. По данным Crypto HK, объем расчетов китайских клиентов в USDT вырос в 5 раз с 2021 года. Сегодня доля юаня в международных платежах упала до 2,89% — это минимум почти за два года (данные SWIFT). В то же время доля доллара — 48,46%.

Почему доллар побеждает

На долю стейблкоинов в мире сейчас приходится около $247 млрд, по данным CoinGecko. Но банк Standard Chartered прогнозирует рост до $2 трлн к 2028 году. Более 99% таких токенов уже номинированы в долларах, сообщает Банк международных расчётов. Китай давно мечтает сделать юань глобальной резервной валютой, но на пути стоят жесткие валютные ограничения.

«Китай больше не может оставаться в стороне», — заявил Сяо Фэн, глава гонконгской биржи HashKey.

JD и Ant уже готовятся

Обе компании планируют выпуск стейблкоинов, номинированных в гонконгских долларах, когда 1 августа вступит в силу новое регулирование. Но JD настаивает: нужен именно юаневый актив, иначе цель «интернационализации юаня» останется лозунгом. Компания уже предложила запустить пилот в Гонконге с последующим масштабированием на свободные экономические зоны Китая.

Что говорят в Пекине

Советник ЦБ Китая Хуан Ипин считает запуск офшорного юаневого стейблкоина в Гонконге «возможным сценарием». А глава PBOC Пан Гуншэн открыто признал, что бурный рост цифровых валют — «вызов для финансовой стабильности».

Если лоббистская инициатива окажется успешной, это станет важным разворотом в политике Пекина, который официально запретил криптовалюты в 2021 году, и может изменить стратегию интернационализации юаня.

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