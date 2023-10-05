Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в России превысила 10%

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в России впервые за полтора года превысила 10%. Рост доходности вкладов произошел на фоне ужесточения денежно-кредитной политики – ранее ЦБ неоднократно повышал ключевую ставку.
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде сентября достигла 10,19%. Об этом сообщил Банк России по результатам мониторинга банковских ставок.
Ставка поднялась выше 10% впервые за полтора года. Последний раз показатель достигал этого уровня в мае 2022 года, когда составил 11,8%.
На получение ставки выше 10% могут рассчитывать клиенты, которые оформляют среднесрочный вклад. На вклады сроком от трех до шести месяцев ставка возможна на уровне 11,1%, на краткосрочные вклады до трех месяцев – 9,1% годовых.
В мониторинг ЦБ входят десять крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк».
Фото на обложке: Deacons docs /
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