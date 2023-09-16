«Альфа-банк», «Открытие» и «Газпромбанк» намерены повысить ставки по вкладам и счетам

Вслед за повышением ЦБ РФ ключевой ставки с 12% до 13% в пятницу, 15 сентября, ряд банков сообщили, что намерены повысить свои ставки по вкладам и сберегательным продуктам. Но не все банки готовы к такому шагу, поскольку и без того предлагают клиентам повышенную доходность.

Среди заявивших о повышении ставок по вкладам и накопительным счетам банков — «Альфа-банк», «Газпромбанк» и банк «ФК Открытие», пишет «Ъ». Но кредитные организации не раскрывают размер повышения, и вряд ли стоит ожидать серьезного роста.

У «Альфа-банка» и «Газпромбанка» вклады уже самые доходные — под 12,5% годовых. Близок к ним банк ВТБ со ставкой до 12%, но как раз в этой организации повышать ставки не намерены:

«ВТБ еще в августе предложил своим клиентам повышенную доходность до 12% годовых, дальнейшие решения могут последовать в течение двух недель», — говорят представители банка, подчеркивая, что будут «реагировать на изменения рыночной ситуации».

«Почта-банк» также нее готов сразу же объявить о повышении ставок вслед за ключевой. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов банка Геннадий Чаусов объясняет это тем, что потенциал роста ставок по вкладам практически исчерпан, поскольку был заложен в предыдущие повышения.

«В краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сейф-счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке», — считает он.

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже не ждет резких изменений: если и будет рост, то весьма сдержанный — плюс 0,8–1 п. п. в течение месяца.

«По активным операциям ставки не могут быть оперативно подстроены под изменение ключевой ставки из-за снизившейся мобильности активов и высокой долговой нагрузки заемщиков», — говорит он, подчеркивая, что «дальнейший рост нагрузки по процентным платежам — это избыточные кредитные риски для банков».