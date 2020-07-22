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Российские разработчики запустили бесплатное приложение для соблюдения социальной дистанции

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Пермская компания IT-Rev выпустила приложение Human Radar, которое следит за соблюдением социальной дистанции. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Российские разработчики запустили бесплатное приложение для соблюдения социальной дистанции

Human Radar работает по принципу радара: в фоновом режиме отслеживает смартфоны и гаджеты в радиусе до восьми метров. Встроенный счетчик фиксирует контакты с людьми в радиусе до двух метров. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта.

В течение года разработчики добавят карту контактов, а также функцию семейного контроля с  информацией о контактах всех членов семьи.

«Люди пренебрегают социальной дистанцией не из-за лени, а потому, что рассчитать на глаз расстояние в два метра без линейки или рулетке сложно. Мы не нашли существующих аналогов, поэтому решили автоматизировать процесс. И добавили счетчик — он позволит самостоятельно оценить степень риска», — отметил основатель IT-Rev Антон Данюшин.

Приложение доступно для скачивания в Google play. Через месяц компания планирует выпустить iOS-приложение. 

По словам IT-Rev, в среднем разработка такого приложения стоит от 2 до 3 млн рублей. В компании не уточнили сумму вложений в Human Radar.

Фото: DisobeyArt / Shutterstock

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