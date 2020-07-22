Российские разработчики запустили бесплатное приложение для соблюдения социальной дистанции

Пермская компания IT-Rev выпустила приложение Human Radar, которое следит за соблюдением социальной дистанции. Об этом Rusbase рассказали представители компании.

Human Radar работает по принципу радара: в фоновом режиме отслеживает смартфоны и гаджеты в радиусе до восьми метров. Встроенный счетчик фиксирует контакты с людьми в радиусе до двух метров. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта.

В течение года разработчики добавят карту контактов, а также функцию семейного контроля с информацией о контактах всех членов семьи.

«Люди пренебрегают социальной дистанцией не из-за лени, а потому, что рассчитать на глаз расстояние в два метра без линейки или рулетке сложно. Мы не нашли существующих аналогов, поэтому решили автоматизировать процесс. И добавили счетчик — он позволит самостоятельно оценить степень риска», — отметил основатель IT-Rev Антон Данюшин.

Приложение доступно для скачивания в Google play. Через месяц компания планирует выпустить iOS-приложение.

По словам IT-Rev, в среднем разработка такого приложения стоит от 2 до 3 млн рублей. В компании не уточнили сумму вложений в Human Radar.

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