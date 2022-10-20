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«Авито» запустила оплачиваемую стажировку для начинающих IT-специалистов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Начинающие IT-специалисты смогут пройти оплачиваемую стажировку в «Авито». Программа продлится 6 месяцев с занятостью минимум 25 часов в неделю. Лучшие стажеры смогут получить работу в компании.

«Авито» запустила оплачиваемую стажировку для начинающих IT-специалистов

О запуске стажировки говорится на сайте «Авито». Заявки принимают до 28 октября.

По направлению бэкенд-разработки от кандидатов потребуют владение навыками программирования на PHP, Golang, Java, Python, C, C++. Стажер по фронтенду должен знать основы работы с DOM API, протоколы http, git и JavaScript и React.

«Ребята по направлению iOS должны уметь программировать на Swift и иметь базовые знания о работе с git и об основах структуры данных и алгоритмов, а для новичков в android-разработке важно иметь базовое представление об Android SDK», – отметила graduate recruitment lead «Авито» Татьяна Семина.

Стажировка продлится 6 месяцев. Занятость стажеров составит минимум 25 часов в неделю. Размер оплаты будет зависеть от выбранной профессии и времени, которое будет уделяться стажировке.

Ранее стало известно, что «Авито» будет продан бывшему главе «Мегафона» Ивану Таврину за 151 млрд рублей.

Фото на обложке: static.tildacdn

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