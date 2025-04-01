Цены на стейки для ресторанов выросли до 30% с начала года
С начала 2025 года премиальные отрубы говядины, включая вырезку и стейки, подорожали на 20–30%, а более доступные сорта мяса — на 15–20%. Об этом Shopper’s рассказал бренд-шеф ресторана «Pro.хинкали» Андрей Бова.
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По словам основателя сети «Мясо & рыба» Сергея Миронова, рост закупочных цен для ресторанов значительно опережает инфляцию. Для ресторанов последнее повышение закупочных цен очень чувствительно, потому что приходится поднимать и свои, а потребители уже не готовы к новому росту стоимости блюд, уточняет он. Миронов добавил, что из-за стандартных размеров порций рестораторам приходится распределять рост затрат на другие блюда, рискуя отпугнуть клиентов.
По данным Shopper’s, в ресторане «Мясо & рыба» стейк рибай весом 400 гр из мраморной говядины стоит почти 3,8 тыс. рублей. В ресторане Black angus рибай Choice и Wagyu весом 350 гр обойдутся в 2,6 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно, пишет издание.
Причина роста цен. Поставщики мяса заявляют, что основной причиной роста цен стал дефицит премиальной говядины из-за высокого спроса и ограниченного предложения, сказал Бова. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк добавил, что на стейки идет лишь 20% туши. Кроме того, отмечает эксперт, российские производители также ориентированы на экспорт в другие страны.
- В начале февраля в Национальном союзе птицеводов сообщили, что в 2024 году потребление всех видов мяса среди россиян выросло на 2,5% год к году и достигло 83 кг на человека. В основном россияне едят мясо птицы и свинину, отмечали в объединении.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / FOTODOM
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