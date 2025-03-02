Игровая площадка Steam установила рекорд по пиковому онлайну
Steam обновил показатель пикового онлайна пользователей. 2 марта в сети одновременно находились 40 234 140 человек.
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Согласно данным сервиса SteamDB, максимальный показатель был еще выше — 40 270 997 пользователей. Рекорд был установлен в 17:00 по московскому времени.
Это первый в истории основанной в 2003 году площадки случай, когда пиковый онлайн превысил 40 млн игроков. 23 февраля 2025 года в сети Steam находились 39,9 пользователей.
Кроме того, в этот же момент был обновлен показатель пикового онлайна пользователей, находившихся в игре — 12,7 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен 25 августа, когда одновременно в игре находились 12,5 млн геймеров.
Рост количества активных пользователей Steam связан с релизом action-RPG Monster Hunter Wilds от японской корпорации Capcom. Игра вышла 28 февраля 2025 года и успела попасть на пятую строчку в рейтинге Steam по самому высокому онлайну с показателем 1 384 608 пользователей.
В момент пикового онлайна в Steam в проект Capcom одновременно играли более 1,37 млн пользователей. Самой популярной игрой среди геймеров в 17:00 был знаменитый шутер Counter Strike 2 — почти 1,75 млн.
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