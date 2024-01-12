Steam разрешил размещать игры с созданным ИИ контентом

Сервис распространения компьютерных игр Steam разрешил размещать на платформе игры, при создании которых были использованы технологии искусственного интеллекта. Разработчикам придется оповещать пользователей о том, что в создании контента принял участие ИИ.

Steam внес изменения в правила пользования платформой. Теперь на ней можно размещать игры, созданные при участии искусственного интеллекта, говорится в сообщении сервиса.

В опрос, который заполняют разработчики при отправке игр в Steam, добавили раздел с информацией об ИИ. В ней нужно указать, как именно использовался искусственный интеллект в создании игры.

«Соглашаясь с условиями о распространении в Steam, вы обещаете Valve, что контент вашей игры не будет содержать ничего противозаконного и нарушать авторские права, а также – что игра будет соответствовать маркетинговым материалам», – отметили в Steam.

Также Steam запустил систему, которая позволит пользователям жаловаться на игровой контент, который генерируется в реальном времени. Контент для взрослых, использующий генерацию в реальном времени, выпускать нельзя, подчеркнули в Steam.

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