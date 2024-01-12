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Steam разрешил размещать игры с созданным ИИ контентом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис распространения компьютерных игр Steam разрешил размещать на платформе игры, при создании которых были использованы технологии искусственного интеллекта. Разработчикам придется оповещать пользователей о том, что в создании контента принял участие ИИ.

Steam разрешил размещать игры с созданным ИИ контентом

Steam внес изменения в правила пользования платформой. Теперь на ней можно размещать игры, созданные при участии искусственного интеллекта, говорится в сообщении сервиса.

В опрос, который заполняют разработчики при отправке игр в Steam, добавили раздел с информацией об ИИ. В ней нужно указать, как именно использовался искусственный интеллект в создании игры.

«Соглашаясь с условиями о распространении в Steam, вы обещаете Valve, что контент вашей игры не будет содержать ничего противозаконного и нарушать авторские права, а также – что игра будет соответствовать маркетинговым материалам», – отметили в Steam.

Также Steam запустил систему, которая позволит пользователям жаловаться на игровой контент, который генерируется в реальном времени. Контент для взрослых, использующий генерацию в реальном времени, выпускать нельзя, подчеркнули в Steam.

Фото на обложке: g0d4ather / Shutterstock

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