Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8. Разработчик перестанет оказывать техническую поддержку пользователям этих операционных систем и гарантировать работу сервиса. По собственным данным Steam, доля пользователей сервиса с новыми ОС почти достигла 99%.
Площадка для дистрибуции компьютерных игр Steam прекратит поддержку операционных систем Windows 7 и 8 c 1 января. Об этом разработчик сообщил в своем блоге.
Steam прекратит техническую поддержку сервиса для пользователей, у которых установлены Windows 7, 8 или 8.1. Также разработчик не гарантирует стабильную работу своего сервиса на данных операционных системах.
По собственным данным Steam, доля пользователей сервиса, у которых установлена операционная система Windows 10 и выше, составляет почти 99%.
Прекращение поддержки обусловлено тем, что основные функции Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая уже прекратила поддержку устаревших версий операционных систем.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
28 декабря 2023
29 декабря 2023
31 декабря 2023