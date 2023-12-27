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Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8. Разработчик перестанет оказывать техническую поддержку пользователям этих операционных систем и гарантировать работу сервиса. По собственным данным Steam, доля пользователей сервиса с новыми ОС почти достигла 99%.

Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8

Площадка для дистрибуции компьютерных игр Steam прекратит поддержку операционных систем Windows 7 и 8 c 1 января. Об этом разработчик сообщил в своем блоге.

Steam прекратит техническую поддержку сервиса для пользователей, у которых установлены Windows 7, 8 или 8.1. Также разработчик не гарантирует стабильную работу своего сервиса на данных операционных системах.

По собственным данным Steam, доля пользователей сервиса, у которых установлена операционная система Windows 10 и выше, составляет почти 99%.

Прекращение поддержки обусловлено тем, что основные функции Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая уже прекратила поддержку устаревших версий операционных систем.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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