Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов. Работу сервиса ограничили на основании решения МВД. Внесение ресурса в спецреестр означает возможную блокировку доступа к страницам профилей, спискам друзей и торговой площадке.
Обновлено в 16:58 МСК.
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в единый реестр запрещенной информации была внесена «конкретная» страница сообщества Steam за «распространение информации о способах изготовления наркотических средств».
«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», – рассказали в ведомстве.
Доступ к указанной странице не был ограничен, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор внес Steam Community (steamcommunity.com) в специальный реестр запрещенных сайтов. Информация об этом появилась на сайте реестра.
Steam Community – это раздел цифрового магазина Steam с сообществами для пользователей. Ограничение его работы означает возможную блокировку доступа к к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерской и торговой площадке.
В специальный реестр Роскомнадзора вносятся сайты и ресурсы, которые могут содержать запрещенную к распространению на территории РФ информацию.
Фото на обложке: Casimiro PT /
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