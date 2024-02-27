Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов. Работу сервиса ограничили на основании решения МВД. Внесение ресурса в спецреестр означает возможную блокировку доступа к страницам профилей, спискам друзей и торговой площадке.

Обновлено в 16:58 МСК.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в единый реестр запрещенной информации была внесена «конкретная» страница сообщества Steam за «распространение информации о способах изготовления наркотических средств».

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», – рассказали в ведомстве.

Доступ к указанной странице не был ограничен, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор внес Steam Community (steamcommunity.com) в специальный реестр запрещенных сайтов. Информация об этом появилась на сайте реестра.

Steam Community – это раздел цифрового магазина Steam с сообществами для пользователей. Ограничение его работы означает возможную блокировку доступа к к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерской и торговой площадке.

В специальный реестр Роскомнадзора вносятся сайты и ресурсы, которые могут содержать запрещенную к распространению на территории РФ информацию.

Фото на обложке: Casimiro PT / Shutterstock