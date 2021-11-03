«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров в регионах со своих складов

«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров повседневного спроса со своих складов. Мини-помещения площадью до 1 тыс. кв. м появятся в городах, где нет «Яндекс.Лавки».

В первое время покупателям будут доступны 2-3 тыс. наименований товаров, позднее их число может вырасти в несколько раз, Доставка займет примерно час-два, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эксперты утверждают, что компания запустила новый сервис на фоне дефицита курьеров, что повлияло на цены экспресс-доставки в Москве у многих сервисов и задержкам в выполнении заказов.

Кроме того, по их мнению, сервис стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех крупных городах страны.

По итогам третьего квартала оборот «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и доставок «Яндекс.Еды» из магазинов вырос на 214%, до 41,8 млрд рублей год к году.

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