«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров в регионах со своих складов

«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров повседневного спроса со своих складов. Мини-помещения площадью до 1 тыс. кв. м появятся в городах, где нет «Яндекс.Лавки».
В первое время покупателям будут доступны 2-3 тыс. наименований товаров, позднее их число может вырасти в несколько раз, Доставка займет примерно час-два, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Эксперты утверждают, что компания запустила новый сервис на фоне дефицита курьеров, что повлияло на цены экспресс-доставки в Москве у многих сервисов и задержкам в выполнении заказов.
Кроме того, по их мнению, сервис стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех крупных городах страны.
По итогам третьего квартала оборот «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и доставок «Яндекс.Еды» из магазинов вырос на 214%, до 41,8 млрд рублей год к году.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Dmitri Disterheft /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Оборот рынка доставки готовой еды вырос на 41% за первые четыре дня локдауна
- 2 В России вырос спрос на доставку товаров из-за рубежа
- 3 Клиенты Delivery Club смогут оставлять безналичные чаевые ресторанам
- 4 «Матрица» для курьеров: как алгоритмы управляют доставкой на последней миле
- 5 Цифровые рельсы логистики: почему с инвестициями в эту сферу следует поторопиться
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2021
03 ноября 2021
03 ноября 2021