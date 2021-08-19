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Рынок российских акций испытал сильнейшее падение за месяц

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рынок российских акций и биржевые индексы в среду испытали самое сильное падение за последний месяц. Бумаги крупнейших компаний РФ подешевели на 3-5%. Кроме того, доллар подорожал, а нефть подешевела.

Рынок российских акций испытал сильнейшее падение за месяц

По завершению торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,8% до 3853 пунктов, индекс РТС – на 2,4% до 1635 пунктов.

Больше других упали котировки TCS Group группы «Тинькофф» – на 4,7%, акции которой накануне достигли рекордной цены. Бумаги «Роснефти» подешевели на 4,2%, «Русала» на 3,6%, «Лукойла» на 3,4%. Немного подорожали бумаги металлургов и золотодобытчиков – «Полюса» на 1,3%, Polymetal – на 1,2%.

Рубль подешевел к доллару на 40 копеек. 1$ и по окончании сессии стоил 74,22 рубля.

Нефть Brent в среду падала до рекордно низких с 21 мая цен – $65,9 за баррель. К концу торгов цена повысилась до $66,21.

По информации Reuters, нефть дешевеет из-за мировых опасений по поводу новых локдаунов на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. На рынок акций также повлияло заявление ФРС, что она намерена сократить объем покупок активов, а также данные о растущей в США инфляции.

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Фото: Shutterstock.com

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