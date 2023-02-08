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Стамбульская фондовая биржа остановила торги на всех рынках

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Стамбульская фондовая биржа приостановила торги на всех рынках. Это произошло после обвала основного индекса Borsa Istanbul 100 более чем на 5% за несколько минут после открытия, передает агентство Reuters.

Стамбульская фондовая биржа остановила торги на всех рынках

Borsa Istanbul 100 (BIST 100), включающий бумаги ста самых крупных компаний страны, представленных на бирже, рухнул на 7,09% в начале торгов в среду, 8 февраля.

Причиной стало мощнейшее землетрясение, которое случилось ночью 6 февраля. Трагедия настигла города Турции и Сирии. По состоянию на 8 февраля число погибших превысило 9 тыс. человек. Землетрясение повлекло масштабные разрушения, в настоящее время спасатели продолжают вызволять пострадавших из-под завалов.

Фото на обложке: seyephoto / Shutterstock

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