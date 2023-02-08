Стамбульская фондовая биржа остановила торги на всех рынках

Стамбульская фондовая биржа приостановила торги на всех рынках. Это произошло после обвала основного индекса Borsa Istanbul 100 более чем на 5% за несколько минут после открытия, передает агентство Reuters.
Borsa Istanbul 100 (BIST 100), включающий бумаги ста самых крупных компаний страны, представленных на бирже, рухнул на 7,09% в начале торгов в среду, 8 февраля.
Причиной стало мощнейшее землетрясение, которое случилось ночью 6 февраля. Трагедия настигла города Турции и Сирии. По состоянию на 8 февраля число погибших превысило 9 тыс. человек. Землетрясение повлекло масштабные разрушения, в настоящее время спасатели продолжают вызволять пострадавших из-под завалов.
Фото на обложке: seyephoto /
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