Угрозы новых санкций обвалили российский фондовый рынок и курс рубля

Угроза новых экономических санкций со стороны Запада обрушила российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря 2020 года. Курс доллара подскочил до 79 рублей за доллар США. Распродажи затронули и «голубые фишки».

На фоне нестабильной геополитической обстановки 24 января 2022 года Индекс Мосбиржи теряет 6.16%, опустившись до 3221 пунктов на 15:24 мск, что является минимальным показателем с 9 декабря 2020 года.

Лидерами падения среди «голубых фишек» стали «Газпром» (-7.49% до 288,2 рублей), «Тинькофф» (-6.69% до 4,5 тыс. рублей) ,и «Сбер» (-5.08% до 234,8 рублей за обыкновенную акцию).

Курс доллара США в моменте подскочил до 79,4 рублей — максимальной отметки с ноября 2020 года.

Давление на рублевые активы по-прежнему оказывает негативная геополитическая обстановка, угрожающая ухудшением, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ранее 24 января 2022 года сообщалось что Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.

При этом Госдеп разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину и рекомендовал американским гражданам, которые находятся там, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас.

Кроме того, НАТО сообщило о переброске дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

По мнению Бабина, предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надежные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки. Сейчас же новостной фон заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие страновые риски, отметил эксперт.

Член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», Управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко

По словам члена политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющего партнера «Юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, фондовый рынок России падает из за возможной военной эскалации России и НАТО. «Инвесторы выводят из России свои деньги. И не важно, что наши акции так хороши и такие дивиденды платят. Все понимают, что в случае реальных боевых действий Россия будет в экономической блокаде», — отметил он.

Головченко считает, что при начале реальных столкновений фондовый рынок РФ может рухнуть ещё на 80%. «Мы это видели в 2015 году с Крымом. Тогда фондовый рынок упал в 2 раза и рубль ушел с 35 рублей на 90», — подчеркнул эксперт.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что медвежий тренд может быть еще весьма долгим — до тех пор, пока не закончится эскалация конфликта.

«Однако, еще сильнее рынок вряд ли упадет — для этого нужны не только геополитические, но и макро-и макроэкономические факторы. При таких ценах российские акции выглядят весьма привлекательно — дивидендная доходность многих из них перевалила за 10% в год. Сигналов для снижения дивидендов нет. Нефтяные котировки растут. Думаю, ближе к лету (дивидендным отсечкам большинства акций) рынок заметно восстановится, — считает эксперт.

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