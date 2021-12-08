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Недельный приток средств в акции компаний стал рекордным за последние 4 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На фондовом рынке поставлен очередной рекорд. За одну неделю в акции компаний, который торгуются на рынке США, инвесторы вложили $6,7 млрд – это наивысший показатель за последние 4 года. Покупатели воспользовались глобальной распродажей на бирже, которую спровоцировали новости о новом штамме COVID-19.

Недельный приток средств в акции компаний стал рекордным за последние 4 года

О рекордном за одну неделю притоке средств в акции компаний, которые торгуются на бирже США, сообщил Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего в США банка Bank of America.

Общую сумму, которую инвесторы вложили за неделю в акции компаний, в банке оценили в $6,7 млрд. Пик покупок пришелся на пятницу 26 ноября – к этому дню основные фондовые индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq Composite испытали одни из самых значительных падений в текущем году.

Распродажи на фондовом рынке были вызваны опасениями, связанными с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Инвесторы стали избавляться от ценных бумаг, особенно компаний технологического сектора, потому что они, как правило, более чувствительны к подобным новостям.

Другие инвесторы воспользовались ситуацией и «на падении» скупали акции. Больший интерес инвесторов вызывали бумаги как раз технологических компаний. Впрочем, по данным банка, инвесторы вкладывались в компании 8 секторов из 11, представленных в индексе S&P 500.

В итоге котировки большинства компаний восстановились к уровню до появления новостей о новом штамме, а основные индексы во вторник 6 декабря установили рекорд по росту за один день.

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Фото на обложке: Kent Weakley / Shutterstock

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