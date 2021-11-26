Фондовому рынку США предрекли сильнейшее падение в 2022 году

Фондовому рынку США предрекли сильнейшее падение вплоть до 25% в течение двух следующих кварталов. Топ-менеджер датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США, которая будет исправлять свои ошибки.

Фондовый рынок США в течение двух следующих кварталов с вероятностью не менее 50% упадет на 25%, заявил журналистам на пресс-конференции директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен.

Первопричиной для падения, считает Якобсен, станет высокая и растущая инфляция. На ее фоне Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена проводить жесткую монетарную политику – Якобсен уверен, что последует не менее 3 циклов повышения процентных ставок.

К жесткой политике, по мнению Якобсена, ФРС будет вынуждена прибегнуть чтобы исправить свои же ошибки, совершенные в 2020 и 2021 годах. Вместо того, чтобы кидать все силы на поддержку безработных, то есть меньшинства, считает топ-менеджер, следовало бы задуматься о судьбе 350 млн американцев, которые продолжали работать и двигать экономику.

По наблюдениям Якобсена, на фондовом рынке уже началась коррекция — котировки некоторых крупных и популярных у инвесторов компаний, таких как Alibaba и Tesla, снижаются, а рынок продолжают держать на плаву гиганты типа Amazon, Apple, Microsoft. Якобсен считает, что растущий цикл на фондовом рынке закончится к концу текущего года.

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