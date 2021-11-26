Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Фондовому рынку США предрекли сильнейшее падение в 2022 году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фондовому рынку США предрекли сильнейшее падение вплоть до 25% в течение двух следующих кварталов. Топ-менеджер датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США, которая будет исправлять свои ошибки.

Фондовому рынку США предрекли сильнейшее падение в 2022 году

Фондовый рынок США в течение двух следующих кварталов с вероятностью не менее 50% упадет на 25%, заявил журналистам на пресс-конференции директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен.

Первопричиной для падения, считает Якобсен, станет высокая и растущая инфляция. На ее фоне Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена проводить жесткую монетарную политику – Якобсен уверен, что последует не менее 3 циклов повышения процентных ставок.

К жесткой политике, по мнению Якобсена, ФРС будет вынуждена прибегнуть чтобы исправить свои же ошибки, совершенные в 2020 и 2021 годах. Вместо того, чтобы кидать все силы на поддержку безработных, то есть меньшинства, считает топ-менеджер, следовало бы задуматься о судьбе 350 млн американцев, которые продолжали работать и двигать экономику.

По наблюдениям Якобсена, на фондовом рынке уже началась коррекция — котировки некоторых крупных и популярных у инвесторов компаний, таких как Alibaba и Tesla, снижаются, а рынок продолжают держать на плаву гиганты типа Amazon, Apple, Microsoft. Якобсен считает, что растущий цикл на фондовом рынке закончится к концу текущего года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: andersphoto / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Илон Маск продал первый пакет акций Tesla на этой неделе после небольшого перерыва за $1,05 млрд
  2. 2 S&P Dow Jones Indices запустила индексы, учитывающие настроения пользователей Twitter
  3. 3 Стартап Accel Club бывшего гендиректора «Яндекс.Еды» привлек $170 млн от ряда фондов
  4. 4 Разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей от частных инвесторов
  5. 5 Приложение для пассивных инвестиций Grows.ai привлекло 20 млн рублей от частных инвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Wildhack от КРОК

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ