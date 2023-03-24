Запрет на продажу «недружественных» ценных бумаг неквалифицированным инвесторам продлили на полгода

Запрет на продажу ценных бумаг компаний из «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам продлили на полгода. Ограничительная мера будет действовать до 1 октября, после чего вступит в силу указание Банка России, которое сделает временное ограничение постоянным.

Банк России сообщил о продлении ограничительной меры на операции с ценными бумагами компаний из так называемых недружественных стран до 1 октября 2023 года. До этого срока продажа бумаг эмитентов из этих стран неквалифицированным инвесторам будет невозможна.

1 октября вступит в силу указание Банка России, которое сделает временное ограничение на торговлю постоянным. Таким образом, неквалифицированные инвесторы больше не смогут купить ценные бумаги компаний из «недружественных» стран.

Квалифицированным инвесторам бумаги «недружественных» эмитентов по-прежнему остаются доступными.

Кроме того, с 1 апреля Банка России будет требовать от брокеров, чтобы они уведомляли клиента о возможной блокировке ценных бумаг компаний из «дружественных» стран, которые учитываются в депозитариях «недружественных» стран.

В список «недружественных» для России стран входят все государства Европейского Союза, США, Япония, Великобритания и другие.

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