Первая после паузы полноценная торговая сессия завершилась ростом индекса Мосбиржи на 7,5%

В четверг состоялась первая после длительного перерыва полноценная торговая сессия на российском фондовом рынке. Она завершилась ростом индекса Мосбиржи на 7,5%. Акции каждого из 43 участников индекса закрыли день в плюсе.
Итоги торговой сессии 31 марта размещены на сайте Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи добрался до отметки 2703 пунктов, показав рост на 7,58% – на такой же процент вырос и индекс РТС. Общая капитализация компаний, входящих в индекс Мосбиржи, выросла до 13,3 трлн рублей.
В пятерку лидеров роста по итогам торговой сессии вошли: депозитарные расписки HeadHunter +44,3%, расписки Ozon +33,18%, ВТБ +15,42%, En+ Group +15,17%, «Роснефть» + 13,05%.
31 марта торги на Мосбирже впервые с 25 февраля прошли в полноценном режиме. К торгам были допущены все ценные бумаги. Ни одна 43 компаний, входящих в индекс Мосбиржи, не завершила день падением.
Фото на обложке: argus /
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31 марта 2022
31 марта 2022
31 марта 2022