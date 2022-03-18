Российский фондовый рынок может открыться в новом формате — Forbes

Фондовый рынок России, вероятно, ждет масштабная трансформация после открытия – в Банке России обсуждают возможность его разделения на резидентский и нерезидентский. Это в теории поможет россиянам – держателям ценных бумаг – не лишиться своих денег.

Участники финансового рынка рассказали Forbes, что в ЦБ РФ обсуждают возможность разделения российского фондового рынка на оншорный и оффшорный, или резидентский и нерезидентский. Это может произойти после того, как рынки откроются – многие из них были закрыты три недели назад по предписанию регулятора.

По словам одного из финансистов, для реализации этой идеи создадут счета типа C, на которые будут переводиться ценные бумаги нерезидентов. Будут ли относиться к нерезидентам дочерние предприятия российских брокеров – мнения разделились.

Разделение рынка акций в теории позволит нивелировать панические настроения инвесторов-россиян после открытия биржи, когда нерезиденты начнут массово избавляться от своих российских активов, отметил один из собеседников издания.

В случае деления рынка, по мнению финансового советника Натальи Смирновой, он фактически будет изолирован от «настоящего». Смирнова считает, что это приведет к отсутствию иностранных акций на рынке, так как их существование в подобных обстоятельствах будет «сложно представить».

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