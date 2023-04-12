Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15–20%

С начала 2023 года оборудование для майнинга подорожало на 15-20%, а в некоторых случаях и до 30%. К началу второго квартала средняя цена на вычислительные машины ASIC выросла до $1,5–2 тыс.

Самым популярным на рынке остается флагманское оборудование. У него высокая энергоэффективность, оно также позволяет получать максимальный доход, пишет «Коммерсантъ». В emcd. к нему отнесли модели M30S+, M30S++, M50S+ от Whatsminer и S19, S19 Pro, S19 XP от Antminer.

Подорожание майнингового оборудования эксперты связывают прежде всего с ростом курса биткойна, который с начала года увеличился более чем на 80%.

Однако законодательная неопределенность майнинга в России остается существенным риском для сегмента. Кроме того, к концу года оборудование может подешеветь по чисто технологическим причинам. Такой прогноз специалисты объясняют приближением халвинга процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты.

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